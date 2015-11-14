Додано: Чет 05 кві, 2018 16:41

Первый написав: Супер!



Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья.

Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага. Супер!Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья.Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.

Ай какой Вы у нас остроумный. Ай, молодец! Прям завидую такому уму и смекалке.1. Паркинг во дворе. В доме где всего 40 квартир и есть двор ВСЕГДА есть где припарковаться... в отличие от вашего любимого "Новостроя-муравейника"2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.3. Ни один "красивый балкон" не стоит лишние 50-70 к.у.е.Золотой балкон получается, не находите.4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час как в ваших "термосах".5. И да, пешком ходить полезно.Еще аргументы ?З.Ы. И кстати, а Вы уверены, что во всех наших новостроях предусмотрено место для скрытого размещения концея ? Я вот как-то этого не заметил... по утыканым со всех сторон кондейм и еще круче "спутниковыми тарелками"....А те редкие дома, где это все предусмотрено, так это уже "элит", а не просто новострой....