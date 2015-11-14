Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Amat написав:Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ? А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?
Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья. Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.
Ай какой Вы у нас остроумный. Ай, молодец! Прям завидую такому уму и смекалке.
1. Паркинг во дворе. В доме где всего 40 квартир и есть двор ВСЕГДА есть где припарковаться... в отличие от вашего любимого "Новостроя-муравейника"
2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.
3. Ни один "красивый балкон" не стоит лишние 50-70 к.у.е. Золотой балкон получается, не находите.
4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час как в ваших "термосах".
5. И да, пешком ходить полезно.
Еще аргументы ?
З.Ы. И кстати, а Вы уверены, что во всех наших новостроях предусмотрено место для скрытого размещения концея ? Я вот как-то этого не заметил... по утыканым со всех сторон кондейм и еще круче "спутниковыми тарелками"....
А те редкие дома, где это все предусмотрено, так это уже "элит", а не просто новострой....
Востаннє редагувалось Amat в Чет 05 кві, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ? А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?
1. Где вы видели, что бы сравнивались сталинки и ЭЛИТ-новострой в прицентральных районах ? Элитный новострой стоит даже больше чем в 3 раза дороже за сравнимую функциональность. (3к в сталинке - 75 квадратов (хватает) и 3к в элитке - 120 квадратов (бо без хола в 20 метров и коридора шириной в 2 метра никак низзя прожить). Один плюс хорошего новостроя это размер кухни. Но мне моих 9 метров вполне хватает, если быть совсем честным.
2. Да посмотрите на любой новострой последних 3 лет в районе Лукьяновки или Сырца. Или КПИ.
Amat написав: 1. Где вы видели, что бы сравнивались сталинки и ЭЛИТ-новострой в прицентральных районах ? Элитный новострой стоит даже больше чем в 3 раза дороже за сравнимую функциональность. (3к в сталинке - 75 квадратов (хватает) и 3к в элитке - 120 квадратов (бо без хола в 20 метров и коридора шириной в 2 метра никак низзя прожить). Один плюс хорошего новостроя это размер кухни. Но мне моих 9 метров вполне хватает, если быть совсем честным.
2. Да посмотрите на любой новострой последних 3 лет в районе Лукьяновки или Сырца. Или КПИ.
Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки. И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки в районе ...". Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?