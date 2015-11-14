Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Amat написав:Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ? А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?
Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья. Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.
Ай какой Вы у нас остроумный. Ай, молодец! Прям завидую такому уму и смекалке.
1. Паркинг во дворе. В доме где всего 40 квартир и есть двор ВСЕГДА есть где припарковаться... в отличие от вашего любимого "Новостроя-муравейника"
2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.
3. Ни один "красивый балкон" не стоит лишние 50-70 к.у.е. Золотой балкон получается, не находите.
4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час как в ваших "термосах".
5. И да, пешком ходить полезно.
Еще аргументы ?
З.Ы. И кстати, а Вы уверены, что во всех наших новостроях предусмотрено место для скрытого размещения концея ? Я вот как-то этого не заметил... по утыканым со всех сторон кондейм и еще круче "спутниковыми тарелками"....
А те редкие дома, где это все предусмотрено, так это уже "элит", а не просто новострой....
Востаннє редагувалось Amat в Чет 05 кві, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ? А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?
1. Где вы видели, что бы сравнивались сталинки и ЭЛИТ-новострой в прицентральных районах ? Элитный новострой стоит даже больше чем в 3 раза дороже за сравнимую функциональность. (3к в сталинке - 75 квадратов (хватает) и 3к в элитке - 120 квадратов (бо без хола в 20 метров и коридора шириной в 2 метра никак низзя прожить). Один плюс хорошего новостроя это размер кухни. Но мне моих 9 метров вполне хватает, если быть совсем честным.
2. Да посмотрите на любой новострой последних 3 лет в районе Лукьяновки или Сырца. Или КПИ.
Amat написав: 1. Где вы видели, что бы сравнивались сталинки и ЭЛИТ-новострой в прицентральных районах ? Элитный новострой стоит даже больше чем в 3 раза дороже за сравнимую функциональность. (3к в сталинке - 75 квадратов (хватает) и 3к в элитке - 120 квадратов (бо без хола в 20 метров и коридора шириной в 2 метра никак низзя прожить). Один плюс хорошего новостроя это размер кухни. Но мне моих 9 метров вполне хватает, если быть совсем честным.
2. Да посмотрите на любой новострой последних 3 лет в районе Лукьяновки или Сырца. Или КПИ.
Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки. И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки в районе ...". Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.
А почему именно 2,5 -3 раза ? Кто такой критерий установил ? Мы "опять двадцатьпять" начинаем....
Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ? Или Вы в новострое электрику не переделываете ? А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?
А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.
А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ? Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...
Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.
ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю. Ничего страшного в этом нет. А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.
И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.
Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.
Супер!
Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья. Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Amat написав:2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича. 4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час ...
Не факт. Если еще квартира и угловая/торцевая то Вы сильно заблуждаетесь.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
vladimir07 написав: Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки. И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки в районе ...". Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?
vladimir07, у Вас цель какая ?
Хотите "цепануть меня за слово", что бы потом всем радостно доказать несостоятельность моих слов ? Вперед. Меня это мало беспокоит.
Или услышать альтернативу мнениию - "новострой наше все" ?
Я Вам, и другим форумчанам о сути говорю. О сути сравнения. И о сути соотношения цена-качество. Если Вы считаете иначе - ваше право.
Если у Вас есть аргументы - приводите. Включая аргументы по стоимости квадрата.
Если аргументов нет, то можете просто остаться при своем мнении... Ваше право.
Amat написав:2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича. 4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час ...
Не факт. Если еще квартира и угловая/торцевая то Вы сильно заблуждаетесь.
У меня квартира угловая. С трех сторон. И еще и на последнем этаже. То есть сверху никто не греет.
И живу я в ней всю свою жизнь. Так что я знаю о чем говорю. И заблуждаюсь не сильно.
А те мои соседи, которые живут в середине дома (не "угловые соседи"), да еще и на средних этажах... так те вообще в "одних трусах ходят". От жары, а не от бедности И кстати о бедности. В моем доме уже больше половины квартир выкуплены очень даже состоянтельными людьми... Так что у меня и с соседями все в порядке, и с комфортом, и даже со "скинуться на мрамор в МОПах" тоже можно было бы... Но слава богу никто вроде пока "комплексами состоятельности" не страдает... Может потому что уже давно состоялись