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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 778779780781>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:34

  richbitch написав:Новость дня.

Не думаю что это типичная ситуация, но все-же.

Звонил строитель, который мне когда-то делал ремонт и которого я планировал привлечь к ремонту новой квартиры, когда она достроится.

Сказал что работы нет вообще, сидит без денег и даже продал (или заложил) свою машину.

Раньше он всегда был при деле, вроде средний мастер (руки прямые, не бухает, берет не очень дорого).

Не знаю какие выводы делать.

Можно ли предположить, что у хозяев раскупленных квартир (на последние деньги, зачастую выхваченные уже из ФГВФЛ) банально нет денег на ремонты?


Как там по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ ! (-:

У моего строителя телефон обрывается. За прошедшие 2 месяца 4 заказа и уже выстраивается очередь...

Предложений по работе для строителей на ОЛХ тоже хватает..
Наверное все зависит от коммуникаций...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:36

  Amat написав:Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом.
При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией.
И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).


А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ?
А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:38

  richbitch написав:
  Faceless написав:
  richbitch написав:Это было бы не в моих интересах - я же скоро его хочу привлечь на свой ремонт, а вы его перекупите.

Если посидит месяцок на "голодном пайке", то станет намного сговорчивее по цене, а мне переплачивать ни к чему, буду отжимать по цене его, пользуясь случаем.

МБА во всей красе.
Да если вы ему работы бы подкинули в такой ситуации, то наоборот потом он еще и скидку бы сделал



Сразу видно что вы теоретик и никогда бизнес переговоры не вели.

Да-да, жгите еще, МБА это сила
С ремонтником у нее "бизнес-переговоры" :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:41

  Первый написав:Супер!

Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья.
Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.


Ай какой Вы у нас остроумный. Ай, молодец! Прям завидую такому уму и смекалке.

1. Паркинг во дворе. В доме где всего 40 квартир и есть двор ВСЕГДА есть где припарковаться... в отличие от вашего любимого "Новостроя-муравейника"

2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.

3. Ни один "красивый балкон" не стоит лишние 50-70 к.у.е.
Золотой балкон получается, не находите.

4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час как в ваших "термосах".

5. И да, пешком ходить полезно.

Еще аргументы ? :wink:

З.Ы. И кстати, а Вы уверены, что во всех наших новостроях предусмотрено место для скрытого размещения концея ? Я вот как-то этого не заметил... по утыканым со всех сторон кондейм и еще круче "спутниковыми тарелками"....

А те редкие дома, где это все предусмотрено, так это уже "элит", а не просто новострой....
Востаннє редагувалось Amat в Чет 05 кві, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:45

  vladimir07 написав:
  Amat написав:Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом.
При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией.
И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).


А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ?
А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?


1. Где вы видели, что бы сравнивались сталинки и ЭЛИТ-новострой в прицентральных районах ?
Элитный новострой стоит даже больше чем в 3 раза дороже за сравнимую функциональность. (3к в сталинке - 75 квадратов (хватает) и 3к в элитке - 120 квадратов (бо без хола в 20 метров и коридора шириной в 2 метра никак низзя прожить). Один плюс хорошего новостроя это размер кухни. Но мне моих 9 метров вполне хватает, если быть совсем честным.

2. Да посмотрите на любой новострой последних 3 лет в районе Лукьяновки или Сырца. Или КПИ.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:54

  Amat написав:
1. Где вы видели, что бы сравнивались сталинки и ЭЛИТ-новострой в прицентральных районах ?
Элитный новострой стоит даже больше чем в 3 раза дороже за сравнимую функциональность. (3к в сталинке - 75 квадратов (хватает) и 3к в элитке - 120 квадратов (бо без хола в 20 метров и коридора шириной в 2 метра никак низзя прожить). Один плюс хорошего новостроя это размер кухни. Но мне моих 9 метров вполне хватает, если быть совсем честным.

2. Да посмотрите на любой новострой последних 3 лет в районе Лукьяновки или Сырца. Или КПИ.


Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки.
И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки в районе ...".
Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:03

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.


А почему именно 2,5 -3 раза ?
Кто такой критерий установил ?
Мы "опять двадцатьпять" начинаем....

Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом.
При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией.
И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).

Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ?
Или Вы в новострое электрику не переделываете ?
А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?

А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.

А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ?
Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...

Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.
:wink:

ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю.
Ничего страшного в этом нет.
А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.

И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.

Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.

:wink:

Супер!

Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья.
Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.
4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час ...


Не факт.
Если еще квартира и угловая/торцевая то Вы сильно заблуждаетесь.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:06

  vladimir07 написав:
Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки.
И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки в районе ...".
Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?


vladimir07, у Вас цель какая ?

Хотите "цепануть меня за слово", что бы потом всем радостно доказать несостоятельность моих слов ? Вперед. Меня это мало беспокоит.

Или услышать альтернативу мнениию - "новострой наше все" ?

Я Вам, и другим форумчанам о сути говорю. О сути сравнения. И о сути соотношения цена-качество.
Если Вы считаете иначе - ваше право.

Если у Вас есть аргументы - приводите. Включая аргументы по стоимости квадрата.

Если аргументов нет, то можете просто остаться при своем мнении...
Ваше право.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:11

  Прохожий написав:
  Amat написав:2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.
4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час ...


Не факт.
Если еще квартира и угловая/торцевая то Вы сильно заблуждаетесь.


У меня квартира угловая. С трех сторон. И еще и на последнем этаже. То есть сверху никто не греет.

И живу я в ней всю свою жизнь.
Так что я знаю о чем говорю. И заблуждаюсь не сильно. :wink:

А те мои соседи, которые живут в середине дома (не "угловые соседи"), да еще и на средних этажах... так те вообще в "одних трусах ходят". От жары, а не от бедности :wink:
И кстати о бедности. В моем доме уже больше половины квартир выкуплены очень даже состоянтельными людьми... Так что у меня и с соседями все в порядке, и с комфортом, и даже со "скинуться на мрамор в МОПах" тоже можно было бы... Но слава богу никто вроде пока "комплексами состоятельности" не страдает... Может потому что уже давно состоялись :wink:
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