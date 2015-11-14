Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Amat написав:2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича. 4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час ...
Не факт. Если еще квартира и угловая/торцевая то Вы сильно заблуждаетесь.
Не факт, потому что сталинка сталинке рознь, но я жил некоторое время в такой (правда, не угловая и не торцевая), что действительно не было надобности ни в утеплении, ни в кондиционерах вообще. Планировочка только печаль.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Что-то я сегодня "распостился" (-: Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе. Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.
Amat написав:Цены на сталинки на Лукьяновке или Сырце в 2-2,5 раза ниже, чем в новострое рядом. При этом в кирпичной сталинке с потолками 3м. и стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое с потолками 2,7 И с нулевой шумоизоляцией.
А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ? А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?
ОР? не, не слышал в типовых сталинках (1955-1965гг) слышимость между соседними квартирами хорошая. в ОР надеюсь лучше. ну а с потолками ничего не поделаешь: типичный пример жлоб-застройки по-украински: МОПы, фонтан с сиськами, и потолки- как в хруще, шоб ячеек больше влезло в мурашник. 2.70 в которые предстоит втулить многоуровневые дизайнерские подсветки и выкрутасы с вензелями.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-: Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе. Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.
Всем хорошего вечера.
Элитка на похе? Это что?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Везде пишут, что срок службы панельки около 100 лет. При условии своевременного обслуживания и ремонта. Хрущи отслужили уже 60 лет. Панельки, пусть, 40. Примерно половину ресурса. Стоят же процентов на 20 дешевле обжитого утепленного новостроя с хорошими планировками и столько же сколько не обжитой. Не чувствуете некоторую диспропорцию? Да, они еще нас переживут, но за сколько можно будет их продать, когда они выработают 80% ресурса и остро станет вопрос об их аварийном состоянии? Люди пока про это не думают. Стоит дом и стоит. На вашем примере видно, что человек с улицы, даже при наличии гугла не знает, какой ресурс у разных видов домов.
Знову маніпуляціі від ріелтора влада442! Хрущовки масово будувались з 1963 по 1973 рік. Тому ім не 60, а 45-55 років. У цегляних будинків згідно НД термін служби до капремонту 110 років. Тому п.Влад442 відправляється на перездачу.