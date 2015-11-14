Vlad442 написав:

fenix81 написав: тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет?? тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Везде пишут, что срок службы панельки около 100 лет. При условии своевременного обслуживания и ремонта. Хрущи отслужили уже 60 лет. Панельки, пусть, 40.Примерно половину ресурса. Стоят же процентов на 20 дешевле обжитого утепленного новостроя с хорошими планировками и столько же сколько не обжитой. Не чувствуете некоторую диспропорцию?Да, они еще нас переживут, но за сколько можно будет их продать, когда они выработают 80% ресурса и остро станет вопрос об их аварийном состоянии? Люди пока про это не думают. Стоит дом и стоит. На вашем примере видно, что человек с улицы, даже при наличии гугла не знает, какой ресурс у разных видов домов.