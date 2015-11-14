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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 779780781782>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:11

  Прохожий написав:
  Amat написав:2. Мне НЕ НУЖНО утепляться. от слова ВООБЩЕ. У меня стены 50-70 см толщиной из кирпича.
4. Мне НЕ НУЖЕН кондей! Повторяюсь, у меня стены 55-70 см. У меня температура (микроклимат) в квартире не меняется за час ...


Не факт.
Если еще квартира и угловая/торцевая то Вы сильно заблуждаетесь.

Не факт, потому что сталинка сталинке рознь, но я жил некоторое время в такой (правда, не угловая и не торцевая), что действительно не было надобности ни в утеплении, ни в кондиционерах вообще. Планировочка только печаль.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что-то я сегодня "распостился" (-:
Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе.
Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.

Всем хорошего вечера.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:24

  vladimir07 написав:
  Amat написав:Цены на сталинки на Лукьяновке или Сырце в 2-2,5 раза ниже, чем в новострое рядом.
При этом в кирпичной сталинке с потолками 3м. и стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое с потолками 2,7 И с нулевой шумоизоляцией.

А что в ылитном новострое потолки всего 2.7 и нулевая шумоизоляция ?
А пример с названием такого новостройного ЖК можете привести ?

ОР? не, не слышал :mrgreen:
в типовых сталинках (1955-1965гг) слышимость между соседними квартирами хорошая.
в ОР надеюсь лучше. ну а с потолками ничего не поделаешь: типичный пример жлоб-застройки по-украински: МОПы, фонтан с сиськами, и потолки- как в хруще, шоб ячеек больше влезло в мурашник.
2.70 в которые предстоит втулить многоуровневые дизайнерские подсветки и выкрутасы с вензелями.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:27

  Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-:
Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе.
Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.

Всем хорошего вечера.


Элитка на похе? Это что?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:32

Первый Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В киеве закончились фольксваген вэгон дизельные... в одессе ещё есть...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:17

  Vlad442 написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Везде пишут, что срок службы панельки около 100 лет. При условии своевременного обслуживания и ремонта. Хрущи отслужили уже 60 лет. Панельки, пусть, 40.
Примерно половину ресурса. Стоят же процентов на 20 дешевле обжитого утепленного новостроя с хорошими планировками и столько же сколько не обжитой. Не чувствуете некоторую диспропорцию?
Да, они еще нас переживут, но за сколько можно будет их продать, когда они выработают 80% ресурса и остро станет вопрос об их аварийном состоянии? Люди пока про это не думают. Стоит дом и стоит. На вашем примере видно, что человек с улицы, даже при наличии гугла не знает, какой ресурс у разных видов домов.

Знову маніпуляціі від ріелтора влада442! Хрущовки масово будувались з 1963 по 1973 рік. Тому ім не 60, а 45-55 років. У цегляних будинків згідно НД термін служби до капремонту 110 років. Тому п.Влад442 відправляється на перездачу.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У мережі з’явилася сторінка, присвячена цар-балконам (фото)

https://nashkiev.ua/novosti/ou-merezhi- ... nt=novosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:32

что думаете о Greenville Park? вроде неплохой проект за 1300?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:11

Даже "сладкие продажи для загонщиков Аленей от СиДэЭС - показывают падение продаж на рынке первички Киева на 20%.
Зображення
"Шах и мат" всевыгребальщикам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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