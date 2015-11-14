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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 779780781782

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:33

  Serg-ik написав:
  Первый написав:ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf

Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.

Продажу имущественных прав тулят как продажу недвижимости.
Где в отчёте пункт о ДОГОВОРАХ продажи имущественных зарегстрироваными нотариасв Киева. Жаба циьцьку дала? Так отож.
Предварительные договоры тулят как продажу недвижимости.
Где в отчёте пункт о ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ о покупке зарегестрированых нотариасами Киева. Жаба циьцьку дала? Так отож.
Покупаешь хату в селе регистрируешь у киевского нотариуса - тулят как продажу недвижимости.
Где в отчёте что куплена ИМЕННО киевская недвижимость. Жаба циьцьку дала? Так отож.
Короче в том виде как её подают инфо о статистике сделок в Киеве из минюста - ФУФЕЛ.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 05 кві, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:49

  lensky написав:что думаете о Greenville Park? вроде неплохой проект за 1300?
думаю, що скоро подібні проекти зупиняться і заморозяться в зв,язку з відсутністю коштів у населення, так і самого населення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:59

  Faceless написав:
  richbitch написав:Сразу видно что вы теоретик и никогда бизнес переговоры не вели.

Да-да, жгите еще, МБА это сила
С ремонтником у нее "бизнес-переговоры" :mrgreen:


Когда заканчиваются аргументы, то особо умного сказать нечего, да, Фейслесс?

Представьте себе, считаю что переговоры с подрядчиком это бизнес.
Заключение договора аренды - это бизнес.

А у вас это что? Хобби? Благотворительность?

В бизнесе нужно считать каждую копейку и жестко контролировать затраты. Это путь к отличной рентабельности инвестора.

А недоплаченные строителю деньги я лучше проем в ресторанах. Или куплю Мальвине шубу. А скорее всего и то, и то сразу :)

А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!

Про качество жлобремонтов предлагаю судить по фото:

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-perva ... z7pmY.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html


https://www.olx.ua/obyavlenie/metro-poz ... yYuOQ.html


Одна даже за 9500, но это уже перебор.

Когда построят школу, думаю к аренде можно будет докинуть смело +10%, комплекс перейдет в разряд комфорта. 10000грн/мес за Крушу, как вам?
Востаннє редагувалось richbitch в Чет 05 кві, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:59

  antonivs3 написав:Первый Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников


Даже не смешно.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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