Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется? Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.
Продажу имущественных прав тулят как продажу недвижимости. Где в отчёте пункт о ДОГОВОРАХ продажи имущественных прав зарегистрироваными нотариусами Киева. Жаба цицьку дала? Так отож. Предварительные договоры тулят как продажу недвижимости. Где в отчёте пункт о ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ о покупке зарегистрированых нотариусами Киева. Жаба цицьку дала? Так отож. Покупаешь хату в селе регистрируешь у киевского нотариуса - тулят как продажу недвижимости. Где в отчёте что куплена ИМЕННО киевская недвижимость. Жаба циьцьку дала? Так отож. Короче в том виде как её подают инфо о статистике сделок в Киеве из минюста - ФУФЕЛ.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 05 кві, 2018 20:25, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
richbitch написав:А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.
Знаете какая рентабельность? 15% годовых!
Яркий пример того как в интернете МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ТУЛИТЬ ФУФЛО "Псяющая девочка" уже не раз тыкали носом что надо считать рентабельность с учётом 2.5 года простая. Но трибека тупо продолжает тулить фуфел о том что рентабельность сдачи в аренду 1к в ЖК Вонючка 15% годовых.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-: Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе. Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.
Всем хорошего вечера.
ОМГ! Разменяли мечту о Красном Доме на первую попавшуюся сталинку... Как же так?! А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.
Amat написав: Как там по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ ! (-:
У моего строителя телефон обрывается. За прошедшие 2 месяца 4 заказа и уже выстраивается очередь...
Предложений по работе для строителей на ОЛХ тоже хватает.. Наверное все зависит от коммуникаций...
Ну если вам С ЛОХуя поставят двери ценой в 5-10 косарей за блок лопатой, или той же лопатой потолки натянут, то вы увидите разницу между ценами. Уважающий и умеющий мастер не будет ишачить за копейки жлобам, вкладывая свои силы и "убивая" инструмент!
Ту Трибека : на ссылках ЛОХуя далеко не жлоб ремонт, это уже (на данное время )стандарт ремонт на перепродажу или сдачу, ваши представления о "жлобе" были в 500 за монтаж дверей стоимостью за блок 1500грн., б/у кухней и мебелью!