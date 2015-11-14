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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 780781782783>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:33

  Serg-ik написав:
  Первый написав:ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf

Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.

Продажу имущественных прав тулят как продажу недвижимости.
Где в отчёте пункт о ДОГОВОРАХ продажи имущественных прав зарегистрироваными нотариусами Киева. Жаба цицьку дала? Так отож.
Предварительные договоры тулят как продажу недвижимости.
Где в отчёте пункт о ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ о покупке зарегистрированых нотариусами Киева. Жаба цицьку дала? Так отож.
Покупаешь хату в селе регистрируешь у киевского нотариуса - тулят как продажу недвижимости.
Где в отчёте что куплена ИМЕННО киевская недвижимость. Жаба циьцьку дала? Так отож.
Короче в том виде как её подают инфо о статистике сделок в Киеве из минюста - ФУФЕЛ.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 05 кві, 2018 20:25, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:49

  lensky написав:что думаете о Greenville Park? вроде неплохой проект за 1300?
думаю, що скоро подібні проекти зупиняться і заморозяться в зв,язку з відсутністю коштів у населення, так і самого населення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:59

  Faceless написав:
  richbitch написав:Сразу видно что вы теоретик и никогда бизнес переговоры не вели.

Да-да, жгите еще, МБА это сила
С ремонтником у нее "бизнес-переговоры" :mrgreen:


Когда заканчиваются аргументы, то особо умного сказать нечего, да, Фейслесс?

Представьте себе, считаю что переговоры с подрядчиком это бизнес.
Заключение договора аренды - это бизнес.

А у вас это что? Хобби? Благотворительность?

В бизнесе нужно считать каждую копейку и жестко контролировать затраты. Это путь к отличной рентабельности инвестора.

А недоплаченные строителю деньги я лучше проем в ресторанах. Или куплю Мальвине шубу. А скорее всего и то, и то сразу :)

А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!

Про качество жлобремонтов предлагаю судить по фото:

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-perva ... z7pmY.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html


https://www.olx.ua/obyavlenie/metro-poz ... yYuOQ.html


Одна даже за 9500, но это уже перебор.

Когда построят школу, думаю к аренде можно будет докинуть смело +10%, комплекс перейдет в разряд комфорта. 10000грн/мес за Крушу, как вам?
Востаннє редагувалось richbitch в Чет 05 кві, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:59

  antonivs3 написав:Первый Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников


Даже не смешно.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:11

  richbitch написав:
  Faceless написав:
  richbitch написав:Сразу видно что вы теоретик и никогда бизнес переговоры не вели.

Да-да, жгите еще, МБА это сила
С ремонтником у нее "бизнес-переговоры" :mrgreen:


Когда заканчиваются аргументы, то особо умного сказать нечего, да, Фейслесс?

Представьте себе, считаю что переговоры с подрядчиком это бизнес.
Заключение договора аренды - это бизнес.

А у вас это что? Хобби? Благотворительность?

В бизнесе нужно считать каждую копейку и жестко контролировать затраты. Это путь к отличной рентабельности инвестора.

А недоплаченные строителю деньги я лучше проем в ресторанах. Или куплю Мальвине шубу. А скорее всего и то, и то сразу :)

А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!

Про качество жлобремонтов предлагаю судить по фото:

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-perva ... z7pmY.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html


https://www.olx.ua/obyavlenie/metro-poz ... yYuOQ.html


Одна даже за 9500, но это уже перебор.

Когда построят школу, думаю к аренде можно будет докинуть смело +10%, комплекс перейдет в разряд комфорта. 10000грн/мес за Крушу, как вам?

среднее обьявление далеко не жлобремонт... бойлер, кондей, хорошая кухня... 10 000 минимум ввалил
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:17

  richbitch написав:А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!

Яркий пример того как в интернете МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ТУЛИТЬ ФУФЛО
"Псяющая девочка" уже не раз тыкали носом что надо считать рентабельность с учётом 2.5 года простая.
Но трибека тупо продолжает тулить фуфел о том что рентабельность сдачи в аренду 1к в ЖК Вонючка 15% годовых. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

richbitch написав:
  Faceless написав:
  richbitch написав:Сразу видно что вы теоретик и никогда бизнес переговоры не вели.

Да-да, жгите еще, МБА это сила
С ремонтником у нее "бизнес-переговоры" :mrgreen:


Когда заканчиваются аргументы, то особо умного сказать нечего, да, Фейслесс?

Представьте себе, считаю что переговоры с подрядчиком это бизнес.
Заключение договора аренды - это бизнес.


Вы такие смешные, когда пытаетесь из себя "бизнесменшу" строить. Что ещё можно на вашу чушь отвечать то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:37

  Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-:
Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе.
Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.

Всем хорошего вечера.

ОМГ! Разменяли мечту о Красном Доме на первую попавшуюся сталинку... Как же так?!
А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:38

  Amat написав:
Как там по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ ! (-:

У моего строителя телефон обрывается. За прошедшие 2 месяца 4 заказа и уже выстраивается очередь...

Предложений по работе для строителей на ОЛХ тоже хватает..
Наверное все зависит от коммуникаций...

Ну если вам С ЛОХуя поставят двери ценой в 5-10 косарей за блок лопатой, или той же лопатой потолки натянут, то вы увидите разницу между ценами. Уважающий и умеющий мастер не будет ишачить за копейки жлобам, вкладывая свои силы и "убивая" инструмент! :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ту Трибека : на ссылках ЛОХуя далеко не жлоб ремонт, это уже (на данное время )стандарт ремонт на перепродажу или сдачу, ваши представления о "жлобе" были в 500 за монтаж дверей стоимостью за блок 1500грн., б/у кухней и мебелью! :wink:
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