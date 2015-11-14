Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-: Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе. Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.
Всем хорошего вечера.
ОМГ! Разменяли мечту о Красном Доме на первую попавшуюся сталинку... Как же так?! А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.
Из модных мопов гоняют наглые вахтерши, проверено. Лучше уж давайте ко мне в подвал, выделю уголок с собственной трубой отопления, очищенной от стекловаты
richbitch написав:В бизнесе нужно считать каждую копейку и жестко контролировать затраты. Это путь к отличной рентабельности инвестора. А недоплаченные строителю деньги я лучше проем в ресторанах. Или куплю Мальвине шубу. А скорее всего и то, и то сразу
шубу в ресторане,... оригинально поручик кстати как вариант вопрос покупки нового тримера для стрижки писек не рассматривается?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-: Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе. Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.
Всем хорошего вечера.
ОМГ! Разменяли мечту о Красном Доме на первую попавшуюся сталинку... Как же так?! А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.
я думав, що в МОПх живуть лише бомжі взимку. У порядних людей є квартири і будинки для проживання, а не підїзди.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 кві, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.