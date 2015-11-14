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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 781782783784>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:44

  airmax78 написав:
  Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-:
Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе.
Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.

Всем хорошего вечера.

ОМГ! Разменяли мечту о Красном Доме на первую попавшуюся сталинку... Как же так?!
А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.

Из модных мопов гоняют наглые вахтерши, проверено.
Лучше уж давайте ко мне в подвал, выделю уголок с собственной трубой отопления, очищенной от стекловаты :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:В бизнесе нужно считать каждую копейку и жестко контролировать затраты. Это путь к отличной рентабельности инвестора.
А недоплаченные строителю деньги я лучше проем в ресторанах. Или куплю Мальвине шубу. А скорее всего и то, и то сразу

шубу в ресторане,... оригинально поручик :mrgreen:
кстати как вариант вопрос покупки нового тримера для стрижки писек не рассматривается?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:55

  airmax78 написав:
  Amat написав:Что-то я сегодня "распостился" (-:
Пойду домой. В свою "фу-фу-фу не новострой" сталинку всего лишь в прицентральном районе.
Припаркуюсь у подъезда. Сяду на диван в своей 35 метровой гостинной с потолками 3,15. Буду пить виски и горевать, что жизнь не позволила купить мне "ЭЛИТКУ" на ПОХе... С хорошими соседями. Не чета моим.

Всем хорошего вечера.

ОМГ! Разменяли мечту о Красном Доме на первую попавшуюся сталинку... Как же так?!
А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.
я думав, що в МОПх живуть лише бомжі взимку. У порядних людей є квартири і будинки для проживання, а не підїзди.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 кві, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.

И шо, не берут? Фигурой не вышли или что?
Униформа, рация, рядом "за прилавком губастые-сисястые"...красота, мож и соцпакет какой предложат :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:44

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.

И шо, не берут? Фигурой не вышли или что?
Униформа, рация, рядом "за прилавком губастые-сисястые"...красота, мож и соцпакет какой предложат :mrgreen:

После посещения Тетриса я согласен уже в любом варианте и на любую униформу. Месяц-другой поживу - может мне и не понравится и я тоже сталиночку уютную себе куплю.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:00

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.

И шо, не берут? Фигурой не вышли или что?
Униформа, рация, рядом "за прилавком губастые-сисястые"...красота, мож и соцпакет какой предложат :mrgreen:

После посещения Тетриса я согласен уже в любом варианте и на любую униформу. Месяц-другой поживу - может мне и не понравится и я тоже сталиночку уютную себе куплю.

Сутки/трое в ДХ интересует?
Униформа, столование, 1тгрн/смена+чаевые.
Ежели чё стукните в личку, но лучше сразу резюме 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можете свои сексуальные фантазии выяснять в личке? Тема о недвижимости.
Вести тупые хи-хи разговоры на людях так же неприлично, как пукать в общественном месте.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:45

  Vlad442 написав:Можете свои сексуальные фантазии выяснять в личке? Тема о недвижимости.
Вести тупые хи-хи разговоры на людях так же неприлично, как пукать в общественном месте.

читаем зарубежную литературу, например
"Идиот"(с)Ф.М.Достоевский

если все очень запущенно и не помогает то пользуемся функцией "игнор" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:50

А ЖК Республика никто не интересовался? Проект выглядит очень интересно, правда за Окружной...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:52

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Можете свои сексуальные фантазии выяснять в личке? Тема о недвижимости.
Вести тупые хи-хи разговоры на людях так же неприлично, как пукать в общественном месте.

читаем зарубежную литературу, например
"Идиот"(с)Ф.М.Достоевский

если все очень запущенно и не помогает то пользуемся функцией "игнор" :mrgreen:

На форуме достаточно идиотов. Классику читать не нужно.

Может вместо кнопки "игнор" вам стоит научиться себя вести в общественном месте, а не заниматься моральным эксгибиционизмом?
Vlad442
 
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