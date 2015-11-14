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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 781782783784

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:53

  Olena_Olena написав:А ЖК Республика никто не интересовался? Проект выглядит очень интересно, правда за Окружной...

И ценник "конский".
Это классика продаж г.на в красивой обертке, маркетологи молодцы 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Olena_Olena написав:А ЖК Республика никто не интересовался? Проект выглядит очень интересно, правда за Окружной...

Недавно обсуждали. Реальные цены вызвали шок. Там только в рекламе все дешево. "Квартиры от..."
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 05 кві, 2018 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!


Вы не правильно считаете рентабельность. Ее надо считать от текущей рыночной стоимости. С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.
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