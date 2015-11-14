И ценник "конский".
Это классика продаж г.на в красивой обертке, маркетологи молодцы
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:53
И ценник "конский".
Это классика продаж г.на в красивой обертке, маркетологи молодцы
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недавно обсуждали. Реальные цены вызвали шок. Там только в рекламе все дешево. "Квартиры от..."
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 05 кві, 2018 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:06
Ок, тогда можно говорить что в первые 2 года рентабельность составила 48% (по 24% в год за счет удорожания квартиры с 20+7(ремонт) до 40куе), а потом рентабельность 10%. Так лучше?
Хотя ИМХО не совсем правильно - вложено же все-таки 27куе, а не 40.
Но это уже разные подходы, а итог один - инвесторы Круши, Патриотики и прочих - рубают бабло на понаехах и безхатченках просто немилосердно.
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