Вы не правильно считаете рентабельность. Ее надо считать от текущей рыночной стоимости. С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:06
Ок, тогда можно говорить что в первые 2 года рентабельность составила 48% (по 24% в год за счет удорожания квартиры с 20+7(ремонт) до 40куе), а потом рентабельность 10%. Так лучше?
Хотя ИМХО не совсем правильно - вложено же все-таки 27куе, а не 40.
Но это уже разные подходы, а итог один - инвесторы Круши, Патриотики и прочих - рубают бабло на понаехах и безхатченках просто немилосердно.
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:11
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а сколько % рентабельности немилосердно рубается на стрижке понаехавших писек?
думаю что владельцы круш, патриотик и т.п. хлама нервно курят в сторонке
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место.
Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь.
Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.
Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, так лучше, иначе даже при стабильной ситуации вам надо каждый год пересчитывать эту рентабельность, а это совсем не правильно. В пределе эта рентабельность все равно будет стремиться к 10% если здавать очень долгий период (10-тилетия).
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, депозиты совсем не актуальны.
Базовый риск страны - 7.35% (в дол), все активы внутри априори рисковее и должны быть доходнее.
Нести риск за 3.5-4% годовых (чистыми) по долардепо - это значит работать себе в убыток.
Потому что доходность не отвечает риску и рано или поздно будет влет, что многие деполюди уже прочуствовали на себе и еще не раз прочуствуют.
Почему такие низкие ставки?
Потому что нездоровая ситуация когда снижаются обьемы кредитов. Некого кредитовать. Бизнеса не расширяются. Поэтому им не нужны кредиты. Это говорит о серьезной болезни экономики.
Аренда сейчас - нормальный бизнес именно изза низкого порога входа. Гривневые доходы подросли, а сбережения растаяли. И это замечательно. Может в этом году наконец-то встанут стройки и с рынка уйдет избыточное предложение квартир.
В остальном - имеет смысл вкладывать деньги только в зарубежные активы.
В Украине население нищает, олигархи растут сумашедшими темпами - по +30+50% в год после Евромайдана.
Эта ситуация говорит о несправедливом и нерациональном распределении в нашей экономике.
Но пока маем шо маем.
2019 год будет показателен - выборы и возможный дефолт. Там будем смотреть. Пока горизонт планирования - до года.
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:35
Вы знаете, на опыте начитавшись 3беки пытался пересдать 3к дороже, простой более 2-х месяцев, вложения в мебель. Сдал на 25% дороже, по итогу лучше бы жили старые арендаторы. С учётом простоя и вложений два года отбивать буду разницу в аренде. Я не верю что эти три варианта уйдут по 9000, один там приличный с бойлером и кондеем, уйдёт, но туда вложили 10 000 минимум.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:39
Макс, все верно написали.
Не забываем так же, что цены аренды выполняют важную социальную роль мембраны - невидимого барьера от понаехов.
Очевидно что Киев - самый быстрорастущий город страны, в перспективе возможно единственный растущий.
Хоть Уну и говорит о спаде населения - но мы то знаем, сколько в каждом офисе, в каждом супермаркете, на каждом рынке людей с винницкой, донецкой, львовской, тернопольской и т.д пропиской, которые ни в одной статистике демографии Киева не отражаются, но создают спрос на жилье.
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