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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!


Вы не правильно считаете рентабельность. Ее надо считать от текущей рыночной стоимости. С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:06

  Alex6 написав:
  richbitch написав:А тем временем Круши выставляются спокойно по 9000грн/мес. По нынешнему курсу это 4075$/год.

Знаете какая рентабельность? 15% годовых!


Вы не правильно считаете рентабельность. Ее надо считать от текущей рыночной стоимости. С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.


Ок, тогда можно говорить что в первые 2 года рентабельность составила 48% (по 24% в год за счет удорожания квартиры с 20+7(ремонт) до 40куе), а потом рентабельность 10%. Так лучше?

Хотя ИМХО не совсем правильно - вложено же все-таки 27куе, а не 40.

Но это уже разные подходы, а итог один - инвесторы Круши, Патриотики и прочих - рубают бабло на понаехах и безхатченках просто немилосердно.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:11

  Vlad442 написав:Можете свои сексуальные фантазии выяснять в личке? Тема о недвижимости.
Вести тупые хи-хи разговоры на людях так же неприлично, как пукать в общественном месте.

Какой же вы скучный чел, аж зубы сводит. Расслабьтесь, Влад, вы не на экзамене.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Но это уже разные подходы, а итог один - инвесторы Круши, Патриотики и прочих - рубают бабло на понаехах и безхатченках просто немилосердно.

а сколько % рентабельности немилосердно рубается на стрижке понаехавших писек?
думаю что владельцы круш, патриотик и т.п. хлама нервно курят в сторонке :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.

Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место.
Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь.
Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.

Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Так лучше?

Хотя ИМХО не совсем правильно - вложено же все-таки 27куе, а не 40.


Да, так лучше, иначе даже при стабильной ситуации вам надо каждый год пересчитывать эту рентабельность, а это совсем не правильно. В пределе эта рентабельность все равно будет стремиться к 10% если здавать очень долгий период (10-тилетия).
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, депозиты совсем не актуальны.

Базовый риск страны - 7.35% (в дол), все активы внутри априори рисковее и должны быть доходнее.

Нести риск за 3.5-4% годовых (чистыми) по долардепо - это значит работать себе в убыток.

Потому что доходность не отвечает риску и рано или поздно будет влет, что многие деполюди уже прочуствовали на себе и еще не раз прочуствуют.

Почему такие низкие ставки?
Потому что нездоровая ситуация когда снижаются обьемы кредитов. Некого кредитовать. Бизнеса не расширяются. Поэтому им не нужны кредиты. Это говорит о серьезной болезни экономики.

Аренда сейчас - нормальный бизнес именно изза низкого порога входа. Гривневые доходы подросли, а сбережения растаяли. И это замечательно. Может в этом году наконец-то встанут стройки и с рынка уйдет избыточное предложение квартир.

В остальном - имеет смысл вкладывать деньги только в зарубежные активы.
В Украине население нищает, олигархи растут сумашедшими темпами - по +30+50% в год после Евромайдана.

Эта ситуация говорит о несправедливом и нерациональном распределении в нашей экономике.

Но пока маем шо маем.

2019 год будет показателен - выборы и возможный дефолт. Там будем смотреть. Пока горизонт планирования - до года.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:35

  Vlad442 написав:
  Alex6 написав:С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.

Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место.
Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь.
Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.

Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.

Вы знаете, на опыте начитавшись 3беки пытался пересдать 3к дороже, простой более 2-х месяцев, вложения в мебель. Сдал на 25% дороже, по итогу лучше бы жили старые арендаторы. С учётом простоя и вложений два года отбивать буду разницу в аренде. Я не верю что эти три варианта уйдут по 9000, один там приличный с бойлером и кондеем, уйдёт, но туда вложили 10 000 минимум.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:39

  airmax78 написав:Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.


Макс, все верно написали.

Не забываем так же, что цены аренды выполняют важную социальную роль мембраны - невидимого барьера от понаехов.


Очевидно что Киев - самый быстрорастущий город страны, в перспективе возможно единственный растущий.

Хоть Уну и говорит о спаде населения - но мы то знаем, сколько в каждом офисе, в каждом супермаркете, на каждом рынке людей с винницкой, донецкой, львовской, тернопольской и т.д пропиской, которые ни в одной статистике демографии Киева не отражаются, но создают спрос на жилье.
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