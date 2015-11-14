richbitch написав:

Влад, депозиты совсем не актуальны.Базовый риск страны - 7.35% (в дол), все активы внутри априори рисковее и должны быть доходнее.Нести риск за 3.5-4% годовых (чистыми) по долардепо - это значит работать себе в убыток.Потому что доходность не отвечает риску и рано или поздно будет влет, что многие деполюди уже прочуствовали на себе и еще не раз прочуствуют.Почему такие низкие ставки?Потому что нездоровая ситуация когда снижаются обьемы кредитов. Некого кредитовать. Бизнеса не расширяются. Поэтому им не нужны кредиты. Это говорит о серьезной болезни экономики.Аренда сейчас - нормальный бизнес именно изза низкого порога входа. Гривневые доходы подросли, а сбережения растаяли. И это замечательно. Может в этом году наконец-то встанут стройки и с рынка уйдет избыточное предложение квартир.В остальном - имеет смысл вкладывать деньги только в зарубежные активы.В Украине население нищает, олигархи растут сумашедшими темпами - по +30+50% в год после Евромайдана.Эта ситуация говорит о несправедливом и нерациональном распределении в нашей экономике.Но пока маем шо маем.2019 год будет показателен - выборы и возможный дефолт. Там будем смотреть. Пока горизонт планирования - до года.