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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:41
Оранжевый, не ты ли утверждал, что Круши дороже чем за 5000 грн не сдадутся? ))
Просто трешка, даже если она на ПОХе - это самый неликвид на рынке аренды.
Разменяй ее на две однушки и будет тебе счастье.
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richbitch
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:42
richbitch написав:
Влад, депозиты совсем не актуальны.
Базовый риск страны - 7.35% (в дол), все активы внутри априори рисковее и должны быть доходнее.
Нести риск за 3.5-4% годовых (чистыми) по долардепо - это значит работать себе в убыток.
Потому что доходность не отвечает риску и рано или поздно будет влет, что многие деполюди уже прочуствовали на себе и еще не раз прочуствуют.
Почему такие низкие ставки?
Потому что нездоровая ситуация когда снижаются обьемы кредитов. Некого кредитовать. Бизнеса не расширяются. Поэтому им не нужны кредиты. Это говорит о серьезной болезни экономики.
Аренда сейчас - нормальный бизнес именно изза низкого порога входа. Гривневые доходы подросли, а сбережения растаяли. И это замечательно. Может в этом году наконец-то встанут стройки и с рынка уйдет избыточное предложение квартир.
В остальном - имеет смысл вкладывать деньги только в зарубежные активы.
В Украине население нищает, олигархи растут сумашедшими темпами - по +30+50% в год после Евромайдана.
Эта ситуация говорит о несправедливом и нерациональном распределении в нашей экономике.
Но пока маем шо маем.
2019 год будет показателен - выборы и возможный дефолт. Там будем смотреть. Пока горизонт планирования - до года.
Стройки моментально не встанут, до конца года 28 000 квартир не сдадут как в 2017 но 20 000 сдадут. На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:43
richbitch написав:
Базовый риск страны - 7.35% (в дол), все активы внутри априори рисковее и должны быть доходнее.
2019 год будет показателен - выборы и возможный дефолт. Там будем смотреть. Пока горизонт планирования - до года.
Если исходить из такого видения мира, тогда нужно фиксировать прибыль, не вкладываться в ремонт, а продавать построенное и выводить деньги.
Я же исхожу из того, что мы на дне, все будет хорошо, кто сейчас купил, будут через десять лет этим гордиться, как в свое гордились те, кто купил в 2000.
airmax78 написав:
Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Я писал уже Сержику, что это примитивный подход. Если у всех почти в два раза поднялись доходы в долларах, повлияет ли это на цены продажи?
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Vlad442
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:45
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Я писал уже Сержику, что это примитивный подход. Если у всех почти в два раза поднялись доходы в долларах, повлияет ли это на цены продажи?
Не скоро. "Форточка возможностей" еще долго будет хлопать на украинских политических и экономических сквозняках.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 06 кві, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:46
richbitch написав:
Оранжевый, не ты ли утверждал, что Круши дороже чем за 5000 грн не сдадутся? ))
Просто трешка, даже если она на ПОХе - это самый неликвид на рынке аренды.
Разменяй ее на две однушки и будет тебе счастье.
Я повторюсь, "первая сдача" с новыми диванами, отличается от сдачи квартиры которой 2-3 и более лет. Отними амортизацию техники и мебели которые всё дороже.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:50
Оранжевый-хит сезона написав:
Стройки моментально не встанут, до конца года 28 000 квартир не сдадут как в 2017 но 20 000 сдадут. На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.
Стройки замедлятся и замедлится выброс квартир, поэтому эффект от этих метров может растянутся на годы.
Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя). Сливать их за бесценок никто не будет. Будут продавать годами. Это панельку можно быстро сдать в аренду, а в монолит нужно вложить немало денег и времени, поэтому или-или. Либо выставлять на продажу как есть, либо делать ремонт под аренду. Сделать ремонт, подубить его арендой и выставить на продажу это самый глупый сценарий.
Еще нужно учитывать, что многие заробитчане поехали с целью заработать на квартиру. Это в 90-ые уезжали с концами. Сейчас большинство рассчитывает вернуться.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:52
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Я писал уже Сержику, что это примитивный подход. Если у всех почти в два раза поднялись доходы в долларах, повлияет ли это на цены продажи?
Не скоро.
Тенденция вверх? Нужно покупать или ждать?
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Vlad442
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:52
Vlad442 написав: richbitch написав:
Базовый риск страны - 7.35% (в дол), все активы внутри априори рисковее и должны быть доходнее.
2019 год будет показателен - выборы и возможный дефолт. Там будем смотреть. Пока горизонт планирования - до года.
Если исходить из такого видения мира, тогда нужно фиксировать прибыль, не вкладываться в ремонт, а продавать построенное и выводить деньги.
Я же исхожу из того, что мы на дне, все будет хорошо, кто сейчас купил, будут через десять лет этим гордиться, как в свое гордились те, кто купил в 2000.
airmax78 написав:
Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Я писал уже Сержику, что это примитивный подход. Если у всех почти в два раза поднялись доходы в долларах, повлияет ли это на цены продажи?
не забывайте о том что огромное количество накоплений уже убежало в недвигу... вспомните фондовые 200 000 которые вынимались и неслись в новостройки, вы не уникальный, таких как вы тысячи
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:55
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Стройки моментально не встанут, до конца года 28 000 квартир не сдадут как в 2017 но 20 000 сдадут. На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.
Стройки замедлятся и замедлится выброс квартир, поэтому эффект от этих метров может растянутся на годы.
Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя). Сливать их за бесценок никто не будет. Будут продавать годами. Это панельку можно быстро сдать в аренду, а в монолит нужно вложить немало денег и времени, поэтому или-или. Либо выставлять на продажу как есть, либо делать ремонт под аренду. Сделать ремонт, подубить его арендой и выставить на продажу это самый глупый сценарий.
Еще нужно учитывать, что многие заробитчане поехали с целью заработать на квартиру. Это в 90-ые уезжали с концами. Сейчас большинство рассчитывает вернуться.
1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими
2) навес есть и будет
3) пожив за границей 3-5 лет никто уже не будет возвращаться, и будут продавать, чтоб там хватило на первый взнос на ипотеку
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 03:34
Оранжевый-хит сезона написав:
В киеве закончились фольксваген вэгон дизельные... в одессе ещё есть...
А почему они почти все белые? Для мексиканского рынка, что ли?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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