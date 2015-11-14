Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 03:38
Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 03:45
плюс перспективы удешевления актива, уж к ПОХ это в первую очередь относится.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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