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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 03:38

  Первый написав:
  antonivs3 написав:Первый Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников

Даже не смешно.

Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 03:45

  Vlad442 написав:
  Alex6 написав:С таким ремонтом это 40000$, т.е 10% годовых.

Если так, аренда по доходности выходит на первое место.
Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре гривнедепо и доллар, но можно и влететь. Котлованы при рисках приносят 10-15% годовых.
Если их реально сдать за 9, то это лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива

плюс перспективы удешевления актива, уж к ПОХ это в первую очередь относится.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 04:31

  baraka написав:новое дно КРЖН Киева
https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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