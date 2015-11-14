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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:01

  antonivs3 написав:
  Первый написав:
  antonivs3 написав:Первый Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников

Даже не смешно.

Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть

Можно от вас услышать, какие по вашему мнению критерии у элитки, первоначальные, и почему она перестаёт ей считаться.
Локейшен в вашей формуле учитывается?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В киеве закончились фольксваген вэгон дизельные... в одессе ещё есть...

А почему они почти все белые? Для мексиканского рынка, что ли?
Да :(
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Первый написав:
  antonivs3 написав:Первый Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников

Даже не смешно.

Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть
Я там недавно на княжества затоне видел джип Бентли ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:59

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.

И шо, не берут? Фигурой не вышли или что?
Униформа, рация, рядом "за прилавком губастые-сисястые"...красота, мож и соцпакет какой предложат :mrgreen:

После посещения Тетриса я согласен уже в любом варианте и на любую униформу. Месяц-другой поживу - может мне и не понравится и я тоже сталиночку уютную себе куплю.

Татуаж губ сделайте и на собеседование
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  richbitch написав:Оранжевый, не ты ли утверждал, что Круши дороже чем за 5000 грн не сдадутся? ))


Просто трешка, даже если она на ПОХе - это самый неликвид на рынке аренды.

Разменяй ее на две однушки и будет тебе счастье.

Я повторюсь, "первая сдача" с новыми диванами, отличается от сдачи квартиры которой 2-3 и более лет. Отними амортизацию техники и мебели которые всё дороже.


"Новые диваны" - это не про меня, и не про большинство Круш.

Вся мебель и техника должна быть максимально дешевая - б/у с ОЛХ, какой смысл платить больше?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Вау! Які повинні бути ціни на житло в столиці країни третього світу, в якій середня ЗП 240 дол/міс на руки і депопуляйія -2℅ щорічно??



Цена абсолютно нормальная - рыночная, отвечающая нашим реалиям.

Почему подросла доходность аренды? Возможно это отображение возросших страновых рисков?

В стремных странах, типа Сомали, доходность аренды в процентах выше, чем в стабильных и благоприятных (типа Норвегии).

За 4% годовых в Сомали никто не полезет.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:11

  Оранжевый-хит сезона написав: Я там недавно на княжества затоне видел джип Бентли ;)

Вчера возле СТО видел, как с Порша выгрузили 4 полноразмерных мешка какой-то строительной смеси. Честно говоря, офигел прямо там на месте :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:15

  richbitch написав:
Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Вау! Які повинні бути ціни на житло в столиці країни третього світу, в якій середня ЗП 240 дол/міс на руки і депопуляйія -2℅ щорічно??



Цена абсолютно нормальная - рыночная, отвечающая нашим реалиям.

Почему подросла доходность аренды? Возможно это отображение возросших страновых рисков?

В стремных странах, типа Сомали, доходность аренды в процентах выше, чем в стабильных и благоприятных (типа Норвегии).

За 4% годовых в Сомали никто не полезет.


Вай-вай! Орендні ціни КРЖН покотились вниз, а пані Тайбека ще того не знає.
Схоже, байки про стояк квартир на Круші - то її видумка. Дивись нижче: :wink:

  antonivs3 написав:
  baraka написав:новое дно КРЖН Киева
https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.



  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Я там недавно на княжества затоне видел джип Бентли ;)

Вчера возле СТО видел, как с Порша выгрузили 4 полноразмерных мешка какой-то строительной смеси. Честно говоря, офигел прямо там на месте :roll:

Легкові авто для того й купляються, щоб возити пасажирів і вантажі)))
Тому не варто мати надто дорогу машину)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:23

  Оранжевый-хит сезона написав:1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими


Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.
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