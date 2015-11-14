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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:01
antonivs3 написав: Первый написав: antonivs3 написав:Первый
Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников
Даже не смешно.
Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть
Можно от вас услышать, какие по вашему мнению критерии у элитки, первоначальные, и почему она перестаёт ей считаться.
Локейшен в вашей формуле учитывается?
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:20
antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В киеве закончились фольксваген вэгон дизельные... в одессе ещё есть...
А почему они почти все белые? Для мексиканского рынка, что ли?
Да
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:22
antonivs3 написав: Первый написав: antonivs3 написав:Первый
Срибнокильская, Княжий затон и еще пара домов для солидных бюджетников
Даже не смешно.
Не смешно бывает спустя 5-10 лет после покупки элитки за бешаные бабки, когда она неожиданно перестает ею быть
Я там недавно на княжества затоне видел джип Бентли
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:59
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
А я все еще лелею свою мечту поселиться в модном мопе.
И шо, не берут? Фигурой не вышли или что?
Униформа, рация, рядом "за прилавком губастые-сисястые"...красота, мож и соцпакет какой предложат
После посещения Тетриса я согласен уже в любом варианте и на любую униформу. Месяц-другой поживу - может мне и не понравится и я тоже сталиночку уютную себе куплю.
Татуаж губ сделайте и на собеседование
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:04
Оранжевый-хит сезона написав: richbitch написав:
Оранжевый, не ты ли утверждал, что Круши дороже чем за 5000 грн не сдадутся? ))
Просто трешка, даже если она на ПОХе - это самый неликвид на рынке аренды.
Разменяй ее на две однушки и будет тебе счастье.
Я повторюсь, "первая сдача" с новыми диванами, отличается от сдачи квартиры которой 2-3 и более лет. Отними амортизацию техники и мебели которые всё дороже.
"Новые диваны" - это не про меня, и не про большинство Круш.
Вся мебель и техника должна быть максимально дешевая - б/у с ОЛХ, какой смысл платить больше?
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richbitch
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:07
Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Вау! Які повинні бути ціни на житло в столиці країни третього світу, в якій середня ЗП 240 дол/міс на руки і депопуляйія -2℅ щорічно??
Цена абсолютно нормальная - рыночная, отвечающая нашим реалиям.
Почему подросла доходность аренды? Возможно это отображение возросших страновых рисков?
В стремных странах, типа Сомали, доходность аренды в процентах выше, чем в стабильных и благоприятных (типа Норвегии).
За 4% годовых в Сомали никто не полезет.
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richbitch
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:15
richbitch написав:
Цены более чем справедливые. При запретительных ставках по ипотеке, рост дохода, например, с 15к грн. до 30к грн. никак не отражается на цене на недвигу даже в среднесрочной перспективе. Потому что если с 15к чел жил от зп до зп, то с 30к он будет откладывать 300 баксов в месяц. Посчитайте сколько ему откладывать на несправедливо заниженную цену на, например, однушку в Эврике.
Вау! Які повинні бути ціни на житло в столиці країни третього світу, в якій середня ЗП 240 дол/міс на руки і депопуляйія -2℅ щорічно??
Цена абсолютно нормальная - рыночная, отвечающая нашим реалиям.
Почему подросла доходность аренды? Возможно это отображение возросших страновых рисков?
В стремных странах, типа Сомали, доходность аренды в процентах выше, чем в стабильных и благоприятных (типа Норвегии).
За 4% годовых в Сомали никто не полезет.
Вай-вай! Орендні ціни КРЖН покотились вниз, а пані Тайбека ще того не знає.
Схоже, байки про стояк квартир на Круші - то її видумка. Дивись нижче
:
antonivs3 написав:
за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.
Легкові авто для того й купляються, щоб возити пасажирів і вантажі)))
Тому не варто мати надто дорогу машину)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:23
Оранжевый-хит сезона написав:
1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими
Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.
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