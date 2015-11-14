Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex6 написав:С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.
Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место. Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь. Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.
Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.
Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
Alex6 написав:С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.
Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место. Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь. Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.
Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.
Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...
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alkasander написав:Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
Я бы сейчас спокойно сдал донецким/луганским. В 14-ом они бежали от русского мира. У них не было работы. Были какие-то накопления и желание осесть на новом месте. Для арендодателя это был риск, потому что с работой могло не получиться, а деньги закончится. Плюс тогда ехали все, включая тех, кто ненавидел Украину и Киев.
Сегодняшний донецкий/луганчанин это человек, который уже 4 года живет и работает в Киеве, с проукраинской позицией и стабильным материальным положением. Арендатор стабильней местных, у которых то квартиру купили, то бабушка умерла и наследство оставила, то сестра на год на заработки уехала и пустила пожить, то с работы уволили, пойду обратно к родителям.
alkasander написав:Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
Можно кинуть в избранное и посмотреть. Почему не сдавалась двушка за 6800 загадка. Если бы были фотки, было бы понятней. Может там ремонта это обои переклеили после бабушки, а тараканы на голову продолжают падать.
alkasander написав:Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
Я бы сейчас спокойно сдал донецким/луганским. В 14-ом они бежали от русского мира. У них не было работы. Были какие-то накопления и желание осесть на новом месте. Для арендодателя это был риск, потому что с работой могло не получиться, а деньги закончится. Плюс тогда ехали все, включая тех, кто ненавидел Украину и Киев.
Сегодняшний донецкий/луганчанин это человек, который уже 4 года живет и работает в Киеве, с проукраинской позицией и стабильным материальным положением. Арендатор стабильней местных, у которых то квартиру купили, то бабушка умерла и наследство оставила, то сестра на год на заработки уехала и пустила пожить, то с работы уволили, пойду обратно к родителям.
вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается
Думайте что хотите. У меня нет арендаторов оттуда, в этом плане да, теоретик, но есть люди, беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь. Вполне нормальные платежеспособные ответственные люди. Приятней, чем большая половина местных. Наверное потому, что выезжали лучшие. Я бы таким сдал квартиру без лишних раздумий.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 06 кві, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.