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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:52

  Vlad442 написав:
  Alex6 написав:С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.

Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место.
Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь.
Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.

Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.


Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:03

  antonivs3 написав:
  baraka написав:новое дно КРЖН Киева
https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.


спасибо, напомню, что это всё считается каждый день в атоматическом режиме и автоматом ставятся прогнозы. То есть посмотреть можно в любое время.

если есть идеи что ещё можно добавить в стату - говорите пожалуйста.
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 06 кві, 2018 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:07

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими


Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.

А все счастливые покупатели Варшавского сейчас живут в собственных квартирах? Или в другом городе?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:09

  alkasander написав:
  Vlad442 написав:
  Alex6 написав:С таким жлоб ремонтом это около 40000$, т.е. 10% годовых.

Если это действительно так, то аренда по доходности выходит на первое место.
Депозиты сдулись. Что-то можно заработать на игре, держа гривнедепо и вовремя переходя в доллар, но надолго ли это? В конце можно и влететь.
Котлованы при неслабых рисках в основной массе приносят 10-15% годовых.

Если действительно эти варианты реально сдать за 9, то это самое лучшее вложение, плюс перспективы подорожания актива. Такая высокая рентабельность может объясняться только несправедливо заниженными относительно доходов ценами.


Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.

та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:22

  Оранжевый-хит сезона написав:та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...
серед донецьких емігрантів є багато інтелігентної, цілком адекватної публіки.

  striped написав:Моя теория - благодаря девальвации гривны и нищеты местного населения мы очень активно становимся Кубой для наших соседей - начиная от знойных турков и продолжая скупыми европейцами

Теорія не ваша))) Загальновідома)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alkasander написав:Звонили, в основном, как не чурки так луганские.

Я бы сейчас спокойно сдал донецким/луганским. В 14-ом они бежали от русского мира. У них не было работы. Были какие-то накопления и желание осесть на новом месте. Для арендодателя это был риск, потому что с работой могло не получиться, а деньги закончится. Плюс тогда ехали все, включая тех, кто ненавидел Украину и Киев.

Сегодняшний донецкий/луганчанин это человек, который уже 4 года живет и работает в Киеве, с проукраинской позицией и стабильным материальным положением. Арендатор стабильней местных, у которых то квартиру купили, то бабушка умерла и наследство оставила, то сестра на год на заработки уехала и пустила пожить, то с работы уволили, пойду обратно к родителям.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alkasander написав:Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.

Можно кинуть в избранное и посмотреть.
Почему не сдавалась двушка за 6800 загадка. Если бы были фотки, было бы понятней. Может там ремонта это обои переклеили после бабушки, а тараканы на голову продолжают падать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:44

  Vlad442 написав:
  alkasander написав:Звонили, в основном, как не чурки так луганские.

Я бы сейчас спокойно сдал донецким/луганским. В 14-ом они бежали от русского мира. У них не было работы. Были какие-то накопления и желание осесть на новом месте. Для арендодателя это был риск, потому что с работой могло не получиться, а деньги закончится. Плюс тогда ехали все, включая тех, кто ненавидел Украину и Киев.

Сегодняшний донецкий/луганчанин это человек, который уже 4 года живет и работает в Киеве, с проукраинской позицией и стабильным материальным положением. Арендатор стабильней местных, у которых то квартиру купили, то бабушка умерла и наследство оставила, то сестра на год на заработки уехала и пустила пожить, то с работы уволили, пойду обратно к родителям.


вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается

Думайте что хотите. У меня нет арендаторов оттуда, в этом плане да, теоретик, но есть люди, беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь. Вполне нормальные платежеспособные ответственные люди. Приятней, чем большая половина местных. Наверное потому, что выезжали лучшие.
Я бы таким сдал квартиру без лишних раздумий.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 06 кві, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:если есть идеи что ещё можно добавить в стату - говорите пожалуйста.


Хотелось бы побольше экспертных мнений. В идеале с этого форума.
alkasander
 
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