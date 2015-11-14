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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54
Оранжевый-хит сезона написав:
та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...
Расскажите детальнее, пжлст
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alkasander
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:55
alkasander написав:
Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
Сдадутся на раз.
Не надо путать модный молодежно-хипстерский район с пешей доступностью до метро и специфичную окраину города с советским жилым фондом. На венике сейчас любая квартира любого метража и уровня ремонта стоит от 5000 до 7000-ми, коть 1к хоть 3к. Хоть с евроремонтами хоть с тараканами.
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Alex6
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:56
Vlad442 написав:
Почему не сдавалась двушка за 6800 загадка. Если бы были фотки, было бы понятней. Может там ремонта это обои переклеили после бабушки, а тараканы на голову продолжают падать.
Ремонт был получше такового в тех крушах с ОЛХ
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alkasander
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается
Думайте что хотите. У меня нет арендаторов оттуда, в этом плане да, теоретик, но есть люди, беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь. Вполне нормальные платежеспособные ответственные люди. Приятней, чем большая половина местных. Наверное потому, что выезжали лучшие.
Я бы таким сдал квартиру без лишних раздумий.
ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления
"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59
Alex6 написав:
Не надо путать модный молодежно-хипстерский район
Мы ведь сейчас про круши, верно?
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alkasander
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:03
alkasander написав: Alex6 написав:
Не надо путать модный молодежно-хипстерский район
Мы ведь сейчас про круши, верно?
Да, потому как весь Харьковский по линии метро - это давно уже религия а не осознанный выбор.
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Alex6
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