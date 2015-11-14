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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...


Расскажите детальнее, пжлст
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:55

  alkasander написав:Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.


Сдадутся на раз.

Не надо путать модный молодежно-хипстерский район с пешей доступностью до метро и специфичную окраину города с советским жилым фондом. На венике сейчас любая квартира любого метража и уровня ремонта стоит от 5000 до 7000-ми, коть 1к хоть 3к. Хоть с евроремонтами хоть с тараканами.
Alex6
 
Повідомлень: 314
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Почему не сдавалась двушка за 6800 загадка. Если бы были фотки, было бы понятней. Может там ремонта это обои переклеили после бабушки, а тараканы на голову продолжают падать.


Ремонт был получше такового в тех крушах с ОЛХ
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается

Думайте что хотите. У меня нет арендаторов оттуда, в этом плане да, теоретик, но есть люди, беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь. Вполне нормальные платежеспособные ответственные люди. Приятней, чем большая половина местных. Наверное потому, что выезжали лучшие.
Я бы таким сдал квартиру без лишних раздумий.


ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления
"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Не надо путать модный молодежно-хипстерский район


Мы ведь сейчас про круши, верно?
alkasander
 
Повідомлень: 136
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