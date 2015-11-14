Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:48

kingkongovets написав: ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления

"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же

Вы подправили пост.Встречный вопрос. Вы сдавали донецким, давно тут давно осевшим? Вы вообще сдаете жилую недвижимость? У меня складывается впечатление, что, хотя рядом с этой сферой не стояли. Кто тут теоретик? Вы что-то можете сказать по этой теме, кроме односложной критики?Чем луганские, которые полностью ассимилировались, имеют работу, у которых проукраинская позиция (иначе они были бы дома или в Ростове) хуже местных или житомирских? Ничем, а в силу некоторых причин даже лучше. Выехали лучшие и как специалисты, и в общечеловеческом плане. Они более стабильны, так как не свалят в спадщину, им не подкинут деньги родители на квартиру, а за 4 года мало кто из тех, кто не купил сразу, успели накопить.