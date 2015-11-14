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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54
Оранжевый-хит сезона написав:
та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...
Расскажите детальнее, пжлст
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alkasander
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:55
alkasander написав:
Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
Сдадутся на раз.
Не надо путать модный молодежно-хипстерский район с пешей доступностью до метро и специфичную окраину города с советским жилым фондом. На венике сейчас любая квартира любого метража и уровня ремонта стоит от 5000 до 7000-ми, коть 1к хоть 3к. Хоть с евроремонтами хоть с тараканами.
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Alex6
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:56
Vlad442 написав:
Почему не сдавалась двушка за 6800 загадка. Если бы были фотки, было бы понятней. Может там ремонта это обои переклеили после бабушки, а тараканы на голову продолжают падать.
Ремонт был получше такового в тех крушах с ОЛХ
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alkasander
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается
Думайте что хотите. У меня нет арендаторов оттуда, в этом плане да, теоретик, но есть люди, беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь. Вполне нормальные платежеспособные ответственные люди. Приятней, чем большая половина местных. Наверное потому, что выезжали лучшие.
Я бы таким сдал квартиру без лишних раздумий.
ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления
"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59
Alex6 написав:
Не надо путать модный молодежно-хипстерский район
Мы ведь сейчас про круши, верно?
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alkasander
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:03
alkasander написав: Alex6 написав:
Не надо путать модный молодежно-хипстерский район
Мы ведь сейчас про круши, верно?
Да, потому как весь Харьковский по линии метро - это давно уже религия а не осознанный выбор.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:33
Amat написав: vladimir07 написав:
Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки.
И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки
в районе ...".
Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?
vladimir07, у Вас цель какая ?
Хотите "цепануть меня за слово", что бы потом всем радостно доказать несостоятельность моих слов ? Вперед. Меня это мало беспокоит.
Или услышать альтернативу мнениию - "новострой наше все" ?
Я Вам, и другим форумчанам о сути говорю. О сути сравнения. И о сути соотношения цена-качество.
Если Вы считаете иначе - ваше право.
Если у Вас есть аргументы
- приводите. Включая аргументы по стоимости квадрата.
Если аргументов нет, то можете просто остаться при своем мнении...
Ваше право.
Просто хотел бы видеть буквальный пример, что вот в вашем доме квадрат под ремонт стоит условно 1к (думаю в прицентральной сталинке такой минимум), а вот рядом втулили новостройку с потолком 2.7 и тонкими перестенками стоимостью 2.0-2.5к .
Не верю в такое соотношение цены.
Востаннє редагувалось vladimir07
в П'ят 06 кві, 2018 10:39, всього редагувалось 2 разів.
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vladimir07
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:33
Оранжевый-хит сезона написав: alkasander написав:
Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.
та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...
Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.
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UA
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:48
kingkongovets написав:
ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления
"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же
Вы подправили пост.
Встречный вопрос. Вы сдавали донецким, давно тут давно осевшим? Вы вообще сдаете жилую недвижимость? У меня складывается впечатление, что вы корчите из себя всезнайку
, хотя рядом с этой сферой не стояли. Кто тут теоретик? Вы что-то можете сказать по этой теме, кроме односложной критики?
Чем луганские, которые полностью ассимилировались, имеют работу, у которых проукраинская позиция (иначе они были бы дома или в Ростове) хуже местных или житомирских? Ничем, а в силу некоторых причин даже лучше. Выехали лучшие и как специалисты, и в общечеловеческом плане. Они более стабильны, так как не свалят в спадщину, им не подкинут деньги родители на квартиру, а за 4 года мало кто из тех, кто не купил сразу, успели накопить.
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Vlad442
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:51
UA написав:
Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.
Смешно. Вы имели дело с неграми-арабами? Они полностью беспомощны в хозяйственном плане. Звонят "свет нет, приезжай" когда лампочка перегорела. Культура быта ниже плинтуса. Если я беру негра-араба, то на 10% дороже и только с украинской женой
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Vlad442
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