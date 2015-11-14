RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 786787788789790>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...


Расскажите детальнее, пжлст
alkasander
 
Повідомлень: 136
З нами з: 23.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:55

  alkasander написав:Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.


Сдадутся на раз.

Не надо путать модный молодежно-хипстерский район с пешей доступностью до метро и специфичную окраину города с советским жилым фондом. На венике сейчас любая квартира любого метража и уровня ремонта стоит от 5000 до 7000-ми, коть 1к хоть 3к. Хоть с евроремонтами хоть с тараканами.
Alex6
 
Повідомлень: 315
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Почему не сдавалась двушка за 6800 загадка. Если бы были фотки, было бы понятней. Может там ремонта это обои переклеили после бабушки, а тараканы на голову продолжают падать.


Ремонт был получше такового в тех крушах с ОЛХ
alkasander
 
Повідомлень: 136
З нами з: 23.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:вот после таких постов о вас иначе кроме как о беспросветном теоретике, с напрочь отсутствующим реальным опытом, думать не получается

Думайте что хотите. У меня нет арендаторов оттуда, в этом плане да, теоретик, но есть люди, беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь. Вполне нормальные платежеспособные ответственные люди. Приятней, чем большая половина местных. Наверное потому, что выезжали лучшие.
Я бы таким сдал квартиру без лишних раздумий.


ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления
"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 05.06.16
Подякував: 184 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Не надо путать модный молодежно-хипстерский район


Мы ведь сейчас про круши, верно?
alkasander
 
Повідомлень: 136
З нами з: 23.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:03

  alkasander написав:
  Alex6 написав:Не надо путать модный молодежно-хипстерский район


Мы ведь сейчас про круши, верно?


Да, потому как весь Харьковский по линии метро - это давно уже религия а не осознанный выбор.
Alex6
 
Повідомлень: 315
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:33

  Amat написав:
  vladimir07 написав:
Но тогда неужели новостройки без шумоизоляции с потолками 2.7 стоят от 2.0 до 2.5 раза дороже сталинки.
И кстати ваша фраза "Цены на хрущии сталинки в районе ...".
Хрущи и сталинки как раз котируются по-разному, почему вы их как бы приравняли ?


vladimir07, у Вас цель какая ?

Хотите "цепануть меня за слово", что бы потом всем радостно доказать несостоятельность моих слов ? Вперед. Меня это мало беспокоит.

Или услышать альтернативу мнениию - "новострой наше все" ?

Я Вам, и другим форумчанам о сути говорю. О сути сравнения. И о сути соотношения цена-качество.
Если Вы считаете иначе - ваше право.

Если у Вас есть аргументы - приводите. Включая аргументы по стоимости квадрата.

Если аргументов нет, то можете просто остаться при своем мнении...
Ваше право.


Просто хотел бы видеть буквальный пример, что вот в вашем доме квадрат под ремонт стоит условно 1к (думаю в прицентральной сталинке такой минимум), а вот рядом втулили новостройку с потолком 2.7 и тонкими перестенками стоимостью 2.0-2.5к .
Не верю в такое соотношение цены.
Востаннє редагувалось vladimir07 в П'ят 06 кві, 2018 10:39, всього редагувалось 2 разів.
vladimir07
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  alkasander написав:Не сдадутся они за 9000. На венике 2к 1 этаж в панельке с ремонтом 3-х летней давности сдалась за 6800. Сдалась где-то за месяц. Просмотров совсем мало. Звонили, в основном, как не чурки так луганские.

та же хрень уменя была, как не негры так армяне... сдал донецким... удостоверился в том что по хорошему они нефига не понимают...

Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.
UA
 
Повідомлень: 2572
З нами з: 19.07.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну вот сдадите, пообщаетесь и наберетесь опыта - тогда и послушаем ваши выводы и впечатления
"беженцы, с которыми я познакомился последние годы и иногда общаюсь" и люди, которым вы доверяете свою собственность и которые обязаны вам за это регулярно платить деньги - это совсем разные люди, хотя вроде бы одни и те же

Вы подправили пост.
Встречный вопрос. Вы сдавали донецким, давно тут давно осевшим? Вы вообще сдаете жилую недвижимость? У меня складывается впечатление, что вы корчите из себя всезнайку, хотя рядом с этой сферой не стояли. Кто тут теоретик? Вы что-то можете сказать по этой теме, кроме односложной критики?

Чем луганские, которые полностью ассимилировались, имеют работу, у которых проукраинская позиция (иначе они были бы дома или в Ростове) хуже местных или житомирских? Ничем, а в силу некоторых причин даже лучше. Выехали лучшие и как специалисты, и в общечеловеческом плане. Они более стабильны, так как не свалят в спадщину, им не подкинут деньги родители на квартиру, а за 4 года мало кто из тех, кто не купил сразу, успели накопить.
Vlad442
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.

Смешно. Вы имели дело с неграми-арабами? Они полностью беспомощны в хозяйственном плане. Звонят "свет нет, приезжай" когда лампочка перегорела. Культура быта ниже плинтуса. Если я беру негра-араба, то на 10% дороже и только с украинской женой.
Vlad442
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 786787788789790>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1053, 1054, 1055
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10542 1913964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:54
Прохожий
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.