Vlad442
донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:53
Vlad442
донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:57
о как вы сразу начали рефлексировать и переходить на личности
я сдавал и донецким и луганским НЕжилую недвигу - это принципиально? - и некоторым сдаю до сих пор, не хочу вдаваться в подробности, но опыт в целом - негативный, но это - ОПЫТ и я им делюсь
в ваших же традиционно многословно-заумных постах в подавляющем большинстве - голая теория и рассуждения о том, о чем вы имеете лишь теоретическое представление, в чем кстати вы сами тока шо признались
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:59
Может вы их чем-то обидели? В силу местного менталитета они более обидчивы. Острей реагируют, когда им кажется, что кто-то пытается их "опустить".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06
почему "горе"? вполне успешные, но в силу менталитета - ограниченно договороспособные, тасскать, и это касается и "простых" рабочих и "сложных" бизнесменов
и даже детей и домохозяек
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:11
не исключаю. но обычно люди говорят в слух, если чем-то недовольны, объясняют причину отказа от выполнения обязательств. в моих случаях было по-другому. и последних - посмотрите на трибеку эль классико просто. кстати, не думаю, что там женщина пишет. типичный бызнысмэн. и они считают такое нормальным, типа "нагрел лоха заслуженно".
посмотрите, вместо чтобы сыграть в стратегию win-win подогреть подрядчика заказом и дождаться алаверды в ответ, он выстраивает сложные схемы в попытке нагнуть своего проверенного ремонтника, и получить либо 1-0 или 0-0. гарантирую, что он общается с ним как с хорошим приятелем, пытаясь на это получить скидку или типа того.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:14
специально для пассажиров бронепоезда, из последнего:
не хотите проблем - не сдавайте недвигу луганским и донецким (основано на личном опыте)
это односложно и из-за угла?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:20
Да имел и имею.
Есть специфика.
Но это решаемые моменты - типа оговорить приходящую уборщицу.
Просто нужно помочь человеку с деньгами организовать свой быт
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:33
А если человек переедает рошенки, то он становится таким мерзким трололо.
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