Vlad442 написав:

Встречный вопрос. Вы сдавали донецким, давно тут давно осевшим? Вы вообще сдаете жилую недвижимость? У меня складывается впечатление, что, хотя рядом с этой сферой не стояли. Кто тут теоретик? Вы что-то можете сказать по этой теме, кроме односложной критики?Чем луганские, которые полностью ассимилировались, имеют работу, у которых проукраинская позиция (иначе они были бы дома или в Ростове) хуже местных или житомирских? Ничем, а в силу некоторых причин даже лучше. Выехали лучшие и как специалисты, и в общечеловеческом плане. Они более стабильны, так как не свалят в спадщину, им не подкинут деньги родители на квартиру, а за 4 года мало кто из тех, кто не купил сразу, успели накопить.