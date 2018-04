Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:57

Vlad442 написав: Встречный вопрос. Вы сдавали донецким, давно тут давно осевшим? Вы вообще сдаете жилую недвижимость? У меня складывается впечатление, что вы корчите из себя всезнайку, хотя рядом с этой сферой не стояли. Кто тут теоретик? Вы что-то можете сказать по этой теме, кроме односложной критики?



Чем луганские, которые полностью ассимилировались, имеют работу, у которых проукраинская позиция (иначе они были бы дома или в Ростове) хуже местных или житомирских? Ничем, а в силу некоторых причин даже лучше. Выехали лучшие и как специалисты, и в общечеловеческом плане. Они более стабильны, так как не свалят в спадщину, им не подкинут деньги родители на квартиру, а за 4 года мало кто из тех, кто не купил сразу, успели накопить.



о как вы сразу начали рефлексировать и переходить на личности

я сдавал и донецким и луганским НЕжилую недвигу - это принципиально? - и некоторым сдаю до сих пор, не хочу вдаваться в подробности, но опыт в целом - негативный, но это - ОПЫТ и я им делюсь

в ваших же традиционно многословно-заумных постах в подавляющем большинстве - голая теория и рассуждения о том, о чем вы имеете лишь теоретическое представление, в чем кстати вы сами тока шо признались

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.