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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 787788789790>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:53

Vlad442

донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:57

  Vlad442 написав:Встречный вопрос. Вы сдавали донецким, давно тут давно осевшим? Вы вообще сдаете жилую недвижимость? У меня складывается впечатление, что вы корчите из себя всезнайку, хотя рядом с этой сферой не стояли. Кто тут теоретик? Вы что-то можете сказать по этой теме, кроме односложной критики?

Чем луганские, которые полностью ассимилировались, имеют работу, у которых проукраинская позиция (иначе они были бы дома или в Ростове) хуже местных или житомирских? Ничем, а в силу некоторых причин даже лучше. Выехали лучшие и как специалисты, и в общечеловеческом плане. Они более стабильны, так как не свалят в спадщину, им не подкинут деньги родители на квартиру, а за 4 года мало кто из тех, кто не купил сразу, успели накопить.


о как вы сразу начали рефлексировать и переходить на личности :mrgreen:
я сдавал и донецким и луганским НЕжилую недвигу - это принципиально? - и некоторым сдаю до сих пор, не хочу вдаваться в подробности, но опыт в целом - негативный, но это - ОПЫТ и я им делюсь
в ваших же традиционно многословно-заумных постах в подавляющем большинстве - голая теория и рассуждения о том, о чем вы имеете лишь теоретическое представление, в чем кстати вы сами тока шо признались
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:59

  trololo написав:Vlad442

донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.

Может вы их чем-то обидели? В силу местного менталитета они более обидчивы. Острей реагируют, когда им кажется, что кто-то пытается их "опустить".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я сдавал и донецким и луганским НЕжилую недвигу - это принципиально?

Да. Это принципиально разные случаи. Горе бизнесмены и простые работающие люди.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ОПЫТ и я им делюсь

Не вижу, чтобы вы делились ОПЫТом. Односложные замечания из-за угла.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:я сдавал и донецким и луганским НЕжилую недвигу - это принципиально?

Да. Это принципиально разные случаи. Горе бизнесмены и простые работающие люди.


почему "горе"? вполне успешные, но в силу менталитета - ограниченно договороспособные, тасскать, и это касается и "простых" рабочих и "сложных" бизнесменов
и даже детей и домохозяек
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:11

  Vlad442 написав:
  trololo написав:Vlad442

донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.

Может вы их чем-то обидели? В силу местного менталитета они более обидчивы. Острей реагируют, когда им кажется, что кто-то пытается их "опустить".


не исключаю. но обычно люди говорят в слух, если чем-то недовольны, объясняют причину отказа от выполнения обязательств. в моих случаях было по-другому. и последних - посмотрите на трибеку :) эль классико просто. кстати, не думаю, что там женщина пишет. типичный бызнысмэн. и они считают такое нормальным, типа "нагрел лоха заслуженно".

посмотрите, вместо чтобы сыграть в стратегию win-win подогреть подрядчика заказом и дождаться алаверды в ответ, он выстраивает сложные схемы в попытке нагнуть своего проверенного ремонтника, и получить либо 1-0 или 0-0. гарантирую, что он общается с ним как с хорошим приятелем, пытаясь на это получить скидку или типа того.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:14

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:ОПЫТ и я им делюсь

Не вижу, чтобы вы делились ОПЫТом. Односложные замечания из-за угла.


специально для пассажиров бронепоезда, из последнего:
не хотите проблем - не сдавайте недвигу луганским и донецким (основано на личном опыте)
это односложно и из-за угла?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:20

  Vlad442 написав:
  UA написав:Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.

Смешно. Вы имели дело с неграми-арабами? Они полностью беспомощны в хозяйственном плане. Звонят "свет нет, приезжай" когда лампочка перегорела. Культура быта ниже плинтуса. Если я беру негра-араба, то на 10% дороже и только с украинской женой.

Да имел и имею.
Есть специфика.
Но это решаемые моменты - типа оговорить приходящую уборщицу.
Просто нужно помочь человеку с деньгами организовать свой быт :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:33

  trololo написав:Vlad442

донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.


А если человек переедает рошенки, то он становится таким мерзким трололо.
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