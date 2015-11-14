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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 788789790791>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:36

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:ОПЫТ и я им делюсь

Не вижу, чтобы вы делились ОПЫТом. Односложные замечания из-за угла.

Заметьте, в отношениях с донецкими существуют следующие точки зрения:
1.Не имел опыта, люди разные... знаю много хороших от туда (это вы)
2. Резко отрицательное мнение основанное на собственном опыте. (Вам сразу несколько человек, с ходу тут пишут об этом, нарываясь на обвинения в не толерантном отношении)
3. Попробовал... получил негативный опыт (Уну несколькими постами ранее).
ПС. Влад посмотрите на Трибеку.
Денег в её образовательный уровень вгрохано немало. Это не самый глупый и безнадежный персонаж. А толку? Ассимилировалась?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:38

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.

Смешно. Вы имели дело с неграми-арабами? Они полностью беспомощны в хозяйственном плане. Звонят "свет нет, приезжай" когда лампочка перегорела. Культура быта ниже плинтуса. Если я беру негра-араба, то на 10% дороже и только с украинской женой.

Да имел и имею.
Есть специфика.
Но это решаемые моменты - типа оговорить приходящую уборщицу.
Просто нужно помочь человеку с деньгами организовать свой быт :mrgreen:


Про негров бред.

1 раз в жизни сдал квартиру, была и украинка-жена, за год нахлебался так, что с тех пор, уже 18 лет дела с ними не имею.

Люди неадекваты, могут наср@ть на паркет в прямом смысле слова, загадить кухню так, что потом не отмоешь.

Там не то что +10% нужно брать, а +50-100%.

Скажу что у меня работают на разных должностях 3 девушки из Луганска, более ответственных людей найти сложно.

Поэтому нужно смотреть на человека и его адекватность.

Желаю отдельного успеха ЮА в сдаче своей квартиры неграм-мусульманам, и фотоотчет по результатам их проживания.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:47

  richbitch написав:
Желаю отдельного успеха ЮА в сдаче своей квартиры неграм-мусульманам, и фотоотчет по результатам их проживания.

Не вопрос. Смотрите.
У людей из богатых нефтедобывающих стран(Кувейт, Катар, Бахрейн) особое отношение к деньгам и понтам... и оно мне нравится.
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UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі , чи ні , але - вже бачили ?
Ночью горел ЖК «Park Avenue» VIP: дым поглотил все 24 этажа
http://domik.ua/novosti/nochyu-gorel-zh ... 55791.html
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:14

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими


Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.

тобто люди не переселяться з чужої орендованої квартири в свою і не звільнять квартири ленлордів а будуть жити на дві квартири?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:21

  richbitch написав:
  trololo написав:Vlad442

донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.


А если человек переедает рошенки, то он становится таким мерзким трололо.


ты проиграл спор и должен быть признать скупость своих умственных способностей прилюдно. закрысив вискарий и последующие неуклюжие попытки отмежеваться от учетки трибека, ты признал не только свою глупость, но и жлобство. а эти попытки "сохранить лицо" разгулирвая по форуму с коричневыми штанами - ваще эпично :mrgreen: для меня лучшая награда
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 06 кві, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:25

  UA написав:
  richbitch написав:
Желаю отдельного успеха ЮА в сдаче своей квартиры неграм-мусульманам, и фотоотчет по результатам их проживания.

Не вопрос. Смотрите.
У людей из богатых нефтедобывающих стран(Кувейт, Катар, Бахрейн) особое отношение к деньгам и понтам... и оно мне нравится.
Зображення

так вони тебе за унтременша рахують
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

здания старой постройки вот-вот начнут разрушаться. Даже сегодняшняя статистика – впечатляет: каждый десятый многоквартирный дом – уже непригоден для жилья.


И не забывайте, что «панельки» и «хрущёвки» разрушаются с каждым годом и скоро будут просто непригодны для эксплуатации.



Это пишет барака на бомбере.

Значит грядет бешенный дефицит жилья, когда минимум 10% старого фонда уйдут в утиль.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:29

  Puente написав:До речі , чи ні , але - вже бачили ?
Ночью горел ЖК «Park Avenue» VIP: дым поглотил все 24 этажа
http://domik.ua/novosti/nochyu-gorel-zh ... 55791.html

зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак...
не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP​
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 кві, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:30

  antonivs3 написав:
  baraka написав:новое дно КРЖН Киева
https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.


Столицу же тем временем заполоняют безнадежные «долгострои». Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами. Люди все реже вкладывают в строящееся жилье свои кровные – и у застройщиков не хватает денег, чтобы завершить работы.

Мне кажется это бред - есть какие-то конкретные примеры, что в недалеком прошлом было заброшено?
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