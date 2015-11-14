Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не вижу, чтобы вы делились ОПЫТом. Односложные замечания из-за угла.
Заметьте, в отношениях с донецкими существуют следующие точки зрения: 1.Не имел опыта, люди разные... знаю много хороших от туда (это вы) 2. Резко отрицательное мнение основанное на собственном опыте. (Вам сразу несколько человек, с ходу тут пишут об этом, нарываясь на обвинения в не толерантном отношении) 3. Попробовал... получил негативный опыт (Уну несколькими постами ранее). ПС. Влад посмотрите на Трибеку. Денег в её образовательный уровень вгрохано немало. Это не самый глупый и безнадежный персонаж. А толку? Ассимилировалась?
UA написав:Лучше неграм. Более интеллигентны и уровень культуры быта повыше.
Смешно. Вы имели дело с неграми-арабами? Они полностью беспомощны в хозяйственном плане. Звонят "свет нет, приезжай" когда лампочка перегорела. Культура быта ниже плинтуса. Если я беру негра-араба, то на 10% дороже и только с украинской женой.
Да имел и имею. Есть специфика. Но это решаемые моменты - типа оговорить приходящую уборщицу. Просто нужно помочь человеку с деньгами организовать свой быт
Про негров бред.
1 раз в жизни сдал квартиру, была и украинка-жена, за год нахлебался так, что с тех пор, уже 18 лет дела с ними не имею.
Люди неадекваты, могут наср@ть на паркет в прямом смысле слова, загадить кухню так, что потом не отмоешь.
Там не то что +10% нужно брать, а +50-100%.
Скажу что у меня работают на разных должностях 3 девушки из Луганска, более ответственных людей найти сложно.
Поэтому нужно смотреть на человека и его адекватность.
Желаю отдельного успеха ЮА в сдаче своей квартиры неграм-мусульманам, и фотоотчет по результатам их проживания.
Оранжевый-хит сезона написав:1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими
Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.
тобто люди не переселяться з чужої орендованої квартири в свою і не звільнять квартири ленлордів а будуть жити на дві квартири?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
донецкие "нормальные" могут быть до определенного момента, потом что-то в голове клацает и все, превращаются в каких-то лицемерных тварей. не все такие, конечно, но больше чем в других местах, проверено.
А если человек переедает рошенки, то он становится таким мерзким трололо.
ты проиграл спор и должен быть признать скупость своих умственных способностей прилюдно. закрысив вискарий и последующие неуклюжие попытки отмежеваться от учетки трибека, ты признал не только свою глупость, но и жлобство. а эти попытки "сохранить лицо" разгулирвая по форуму с коричневыми штанами - ваще эпично для меня лучшая награда
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 06 кві, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
richbitch написав: Желаю отдельного успеха ЮА в сдаче своей квартиры неграм-мусульманам, и фотоотчет по результатам их проживания.
Не вопрос. Смотрите. У людей из богатых нефтедобывающих стран(Кувейт, Катар, Бахрейн) особое отношение к деньгам и понтам... и оно мне нравится.
так вони тебе за унтременша рахують
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак... не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 кві, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды. особенно после аналитики домика.
Столицу же тем временем заполоняют безнадежные «долгострои». Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами. Люди все реже вкладывают в строящееся жилье свои кровные – и у застройщиков не хватает денег, чтобы завершить работы.
Мне кажется это бред - есть какие-то конкретные примеры, что в недалеком прошлом было заброшено?