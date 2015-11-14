Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак... не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP
Вспомню как полыхали свечки на Шулявке когда горел фасад от окурка.
Повезло что вОвремя потушили, если бы полыхнуло сильнее было бы Кемерово №2. Эвакуироваться с верхних этажей при сильной задымленности если нет незадымляемой лестницы или изолирующего противогаза нет шансов, стандартные пожарные машины оборудованы лестницами которые достают только до 9 этажа.