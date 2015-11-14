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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 788789790791

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:До речі , чи ні , але - вже бачили ?
Ночью горел ЖК «Park Avenue» VIP: дым поглотил все 24 этажа
http://domik.ua/novosti/nochyu-gorel-zh ... 55791.html


чуть выше я выкладывал ссылку со впечатлениями очевидца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:32

  richbitch написав:Трололо, ты вообще осознаешь свою ущербность?

твою осознаю :) впрочем, если тебе нравится такой образ, на здоровье, хоть народ повеселишь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:12

  flyman написав:
  Puente написав:До речі , чи ні , але - вже бачили ?
Ночью горел ЖК «Park Avenue» VIP: дым поглотил все 24 этажа
http://domik.ua/novosti/nochyu-gorel-zh ... 55791.html

зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак...
не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP​

Вспомню как полыхали свечки на Шулявке когда горел фасад от окурка.

Повезло что вОвремя потушили, если бы полыхнуло сильнее было бы Кемерово №2.
Эвакуироваться с верхних этажей при сильной задымленности если нет незадымляемой лестницы или изолирующего противогаза нет шансов, стандартные пожарные машины оборудованы лестницами которые достают только до 9 этажа.
v0f41k
 
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