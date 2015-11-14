|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:30
antonivs3 написав:
за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.
Столицу же тем временем заполоняют безнадежные «долгострои». Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами. Люди все реже вкладывают в строящееся жилье свои кровные – и у застройщиков не хватает денег, чтобы завершить работы.
Мне кажется это бред - есть какие-то конкретные примеры, что в недалеком прошлом было заброшено?
-
lensky
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:32
чуть выше я выкладывал ссылку со впечатлениями очевидца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3415
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:32
richbitch написав:
Трололо, ты вообще осознаешь свою ущербность?
твою осознаю
впрочем, если тебе нравится такой образ, на здоровье, хоть народ повеселишь
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1485 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:12
flyman написав:
зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак...
не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP
Вспомню как полыхали свечки на Шулявке когда горел фасад от окурка.
Повезло что вОвремя потушили, если бы полыхнуло сильнее было бы Кемерово №2.
Эвакуироваться с верхних этажей при сильной задымленности если нет незадымляемой лестницы или изолирующего противогаза нет шансов, стандартные пожарные машины оборудованы лестницами которые достают только до 9 этажа.
-
v0f41k
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 14.11.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|