Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими
Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.
тобто люди не переселяться з чужої орендованої квартири в свою і не звільнять квартири ленлордів а будуть жити на дві квартири?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
richbitch написав: Желаю отдельного успеха ЮА в сдаче своей квартиры неграм-мусульманам, и фотоотчет по результатам их проживания.
Не вопрос. Смотрите. У людей из богатых нефтедобывающих стран(Кувейт, Катар, Бахрейн) особое отношение к деньгам и понтам... и оно мне нравится.
так вони тебе за унтременша рахують
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак... не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 кві, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды. особенно после аналитики домика.
Столицу же тем временем заполоняют безнадежные «долгострои». Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами. Люди все реже вкладывают в строящееся жилье свои кровные – и у застройщиков не хватает денег, чтобы завершить работы.
Мне кажется это бред - есть какие-то конкретные примеры, что в недалеком прошлом было заброшено?
зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак... не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP
Вспомню как полыхали свечки на Шулявке когда горел фасад от окурка.
Повезло жителям парк авеню что вОвремя потушили, если бы полыхнуло сильнее было бы Кемерово №2. Эвакуироваться с верхних этажей при сильной задымленности если нет незадымляемой лестницы или изолирующего противогаза нет шансов, стандартные пожарные машины оборудованы лестницами которые достают только до 9 этажа.