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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 788789790791

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:06

  Serg-ik написав:
  richbitch написав:Значит грядет бешенный дефицит жилья, когда минимум 10% старого фонда уйдут в утиль.

Дефицита не будет. Дефицит, это когда деньги есть, а жилья -нет.
Откуда возьмутся деньги на новое жильё у 10% проживающих в Киеве ???


если бы дефицита не было, многоэтажные говнострои в ипенях без парковок и инфраструктуры стояли бы пустыми
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:06

  richbitch написав:здания старой постройки вот-вот начнут разрушаться. Даже сегодняшняя статистика – впечатляет: каждый десятый многоквартирный дом – уже непригоден для жилья.


И не забывайте, что «панельки» и «хрущёвки» разрушаются с каждым годом и скоро будут просто непригодны для эксплуатации.



Это пишет барака на бомбере.

Значит грядет бешенный дефицит жилья, когда минимум 10% старого фонда уйдут в утиль.

А що, п. Барака - спеціаліст по радянському житлофонду??? Професор інженерно-будівельного інституту??? :oops:

"Совкошлак" відстояв лише 30-40 років. Максимум 50-60. Древніших споруд - 5% від загального житлофонду. Ресурс у цегляних будинків по НД - 110 років.

Тобто п. Трайбека або трандить, або себе заспокоює. :roll:

  kingkongovets написав:многоэтажные говнострои в ипенях без парковок и инфраструктуры стояли бы пустыми
Вони на 25-30% порожніми й стоять. І п. ККЦ про то чудово знає. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:17

  v0f41k написав:
  flyman написав:
  Puente написав:До речі , чи ні , але - вже бачили ?
Ночью горел ЖК «Park Avenue» VIP: дым поглотил все 24 этажа
http://domik.ua/novosti/nochyu-gorel-zh ... 55791.html

зато хвалені новобудови, а не фу-фу шлак...
не здивуюсь якщо комхфорт або илітка....а нє це VIP​

Вспомню как полыхали свечки на Шулявке когда горел фасад от окурка.

Повезло жителям парк авеню что вОвремя потушили, если бы полыхнуло сильнее было бы Кемерово №2.
Эвакуироваться с верхних этажей при сильной задымленности если нет незадымляемой лестницы или изолирующего противогаза нет шансов, стандартные пожарные машины оборудованы лестницами которые достают только до 9 этажа.

Большинство советских многоэтажек оборудовались лесницами на случай эвакуации. С точки зрения пожарной безопасности получше будут.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... ?type=1700

А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.

ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют. :?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:32

  Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют. :?



На Крушах тоже так - в каждой квартире в санузле короб с гидрантом.

Естественно все демонтируют, да и зачем он нужен в санузле - непонятно. Уж лучше маленький огнетушитель себе купить и в коридорчике поставить.

Как ваши дела кстати? Нашли новую работу?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют.

Напомните как обстоят дела с пожарной безопасностью в БПСках и остальном совковом 16эт жилье?
Незадымляемые лестницы есть, системы дымоудаления присутствуют на каждом этаже?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 06 кві, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:35

  Рыба-сом написав:А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.


даже если бы существовали машины с более длинными лестницами, даже если бы при строительстве неукоснительно соблюдались все противопожарные нормы, даже если бы никто не демонтировал в процессе ремонта противопожарные датчики и короба - захламленные машинами дворы и подъездные пути сведут эти факторы к нулю
вы видели какой гвалт и кококо в соцсетях вызвала недавняя инициатива кмда запрета парковок во дворах?
а если бы трагедия все же случилась (а она рано или поздно случится) виноватой единогласно будет признана исключительно "злочынна влада" - не проконтролировала, допустила, попилила итэдэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:38

  richbitch написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют. :?



На Крушах тоже так - в каждой квартире в санузле короб с гидрантом.

Естественно все демонтируют, да и зачем он нужен в санузле - непонятно. Уж лучше маленький огнетушитель себе купить и в коридорчике поставить.

Как ваши дела кстати? Нашли новую работу?

В каком-то смысле да, но вообще нет: были предложения +30%, но возникли основания немного повременить.
А так дела более-менее.
ЗЫ Я так смотрю, травести-шоу продолжается? :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют.

То же самое у Аркады в Патриотике. Не знаю везде ли, но на высоких этажах есть.
И, само собой, тоже демонтируют.
  Рыба-сом написав:ЗЫ Я так смотрю, травести-шоу продолжается?

Так хоть бы IP поменяла :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, о «трактористах» и КРЖН: две недели назад одногруппник уехал («релоцировался») с семьёй в Чехию с прицелом на закрепление, хотя тут есть хата в «Яскравом». Представитель ойти-нации.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:43

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют.

Напомните как обстоят дела с пожарной безопасностью в БПСках и остальном совковом 16эт жилье?
Незадымляемые лестницы есть, системы дымоудаления присутствуют на каждом этаже?

ИМнХО, БПСки лишь немногим лучше: меньше этажей, меньше квартир (8 на этаж). В этом плане хрущики и 9-этажки, конечно, однозначно выигрывают.
ЗЫ Дома овер9 этажей все типо с незадымляемыми лестницами ;)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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