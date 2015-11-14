если бы дефицита не было, многоэтажные говнострои в ипенях без парковок и инфраструктуры стояли бы пустыми
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:06
если бы дефицита не было, многоэтажные говнострои в ипенях без парковок и инфраструктуры стояли бы пустыми
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:06
А що, п. Барака - спеціаліст по радянському житлофонду??? Професор інженерно-будівельного інституту???
"Совкошлак" відстояв лише 30-40 років. Максимум 50-60. Древніших споруд - 5% від загального житлофонду. Ресурс у цегляних будинків по НД - 110 років.
Тобто п. Трайбека або трандить, або себе заспокоює.
Вони на 25-30% порожніми й стоять. І п. ККЦ про то чудово знає.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:17
А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.
ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:32
На Крушах тоже так - в каждой квартире в санузле короб с гидрантом.
Естественно все демонтируют, да и зачем он нужен в санузле - непонятно. Уж лучше маленький огнетушитель себе купить и в коридорчике поставить.
Как ваши дела кстати? Нашли новую работу?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Напомните как обстоят дела с пожарной безопасностью в БПСках и остальном совковом 16эт жилье?
Незадымляемые лестницы есть, системы дымоудаления присутствуют на каждом этаже?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 06 кві, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:35
даже если бы существовали машины с более длинными лестницами, даже если бы при строительстве неукоснительно соблюдались все противопожарные нормы, даже если бы никто не демонтировал в процессе ремонта противопожарные датчики и короба - захламленные машинами дворы и подъездные пути сведут эти факторы к нулю
вы видели какой гвалт и кококо в соцсетях вызвала недавняя инициатива кмда запрета парковок во дворах?
а если бы трагедия все же случилась (а она рано или поздно случится) виноватой единогласно будет признана исключительно "злочынна влада" - не проконтролировала, допустила, попилила итэдэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:38
В каком-то смысле да, но вообще нет: были предложения +30%, но возникли основания немного повременить.
А так дела более-менее.
ЗЫ Я так смотрю, травести-шоу продолжается?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То же самое у Аркады в Патриотике. Не знаю везде ли, но на высоких этажах есть.
И, само собой, тоже демонтируют.
Так хоть бы IP поменяла
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, о «трактористах» и КРЖН: две недели назад одногруппник уехал («релоцировался») с семьёй в Чехию с прицелом на закрепление, хотя тут есть хата в «Яскравом». Представитель ойти-нации.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:43
ИМнХО, БПСки лишь немногим лучше: меньше этажей, меньше квартир (8 на этаж). В этом плане хрущики и 9-этажки, конечно, однозначно выигрывают.
ЗЫ Дома овер9 этажей все типо с незадымляемыми лестницами
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
реклама
|