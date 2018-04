Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:06

Serg-ik написав: richbitch написав: Значит грядет бешенный дефицит жилья, когда минимум 10% старого фонда уйдут в утиль.

Дефицита не будет. Дефицит, это когда деньги есть, а жилья -нет.

Откуда возьмутся деньги на новое жильё у 10% проживающих в Киеве ???



если бы дефицита не было, многоэтажные говнострои в ипенях без парковок и инфраструктуры стояли бы пустыми

