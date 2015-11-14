Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.
даже если бы существовали машины с более длинными лестницами, даже если бы при строительстве неукоснительно соблюдались все противопожарные нормы, даже если бы никто не демонтировал в процессе ремонта противопожарные датчики и короба - захламленные машинами дворы и подъездные пути сведут эти факторы к нулю вы видели какой гвалт и кококо в соцсетях вызвала недавняя инициатива кмда запрета парковок во дворах? а если бы трагедия все же случилась (а она рано или поздно случится) виноватой единогласно будет признана исключительно "злочынна влада" - не проконтролировала, допустила, попилила итэдэ
По опыту учебных тревог на работе, ИМнХО, наибольшие потенциальные жертвы будут от паники: от давки на лестнице, потерянных-задохнувшихся в коридорах (особенно, если всё будет в дыму) и т.п.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
richbitch написав:Как ваши дела кстати? Нашли новую работу?
В каком-то смысле да, но вообще нет: были предложения +30%, но возникли основания немного повременить.
+30% это к чему? к гривневой зарплате 2013 года?
Нет, конечно, зачем времена динозавров вспоминать? В грн к з/п по состоянию на январь (недавно, превентивно, +10% тута накинули). А вообще в грн от 2013 уже почти х2.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Оранжевый-хит сезона написав:Стройки моментально не встанут, до конца года 28 000 квартир не сдадут как в 2017 но 20 000 сдадут. На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.
Стройки замедлятся и замедлится выброс квартир, поэтому эффект от этих метров может растянутся на годы.
Не надо гнать фуфел - "Стройки замедлятся и замедлится выброс квартир". 28 тыс. квартир ввели в эксплуатацию в 2017. При спросе на порядок меньше. Навес квартир в сданых домах уже овер 50 тыс. единиц. Вы тут своими баснями о грядущем сокращении предложения - НИКОГО НЕ НАДУРИТЕ!!!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)
Опять ВРЁТЕ. Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки. Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя. Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды. особенно после аналитики домика.
Туфтогоны буит дорожальщики бомбер не любят - за то что он показывает динамику весьма приближённую к реальному положению дел.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)
Опять ВРЁТЕ. Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки. Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя. Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.
ТАК это не работает повторяя мантру надо обязательно прыгать вокруг костра и бить в бубен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину
Я вам давал расчёты по навесу в 2015. Ваши проблемы что вы их "забыли". По спросу - подтяните матчасть. Я давал инфо от застройщиков какой процент у них продавался до сдачи дома. Сейчас спрос в 2.5 -3 раза меньше по сравнению с до военнным. Собирите "пазлы" и вам откроется.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 06 кві, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)
Опять ВРЁТЕ. Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки. Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя. Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.
ТАК это не работает повторяя мантру надо обязательно прыгать вокруг костра и бить в бубен
Я правильно Вас понимаю - матра и танцы вокруг костра это к владу?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.