Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:30

zahar_ написав: Vlad442 написав: Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя) Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)

Опять ВРЁТЕ.

Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки.

Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя.

Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ. Опять ВРЁТЕ.Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки.Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя.Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.





ТАК это не работает

повторяя мантру надо обязательно прыгать вокруг костра и бить в бубен ТАК это не работаетповторяя мантру надо обязательно прыгать вокруг костра и бить в бубен

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.