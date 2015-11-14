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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:46

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.


даже если бы существовали машины с более длинными лестницами, даже если бы при строительстве неукоснительно соблюдались все противопожарные нормы, даже если бы никто не демонтировал в процессе ремонта противопожарные датчики и короба - захламленные машинами дворы и подъездные пути сведут эти факторы к нулю
вы видели какой гвалт и кококо в соцсетях вызвала недавняя инициатива кмда запрета парковок во дворах?
а если бы трагедия все же случилась (а она рано или поздно случится) виноватой единогласно будет признана исключительно "злочынна влада" - не проконтролировала, допустила, попилила итэдэ

По опыту учебных тревог на работе, ИМнХО, наибольшие потенциальные жертвы будут от паники: от давки на лестнице, потерянных-задохнувшихся в коридорах (особенно, если всё будет в дыму) и т.п.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:51

  Рыба-сом написав:
  richbitch написав:Как ваши дела кстати? Нашли новую работу?

В каком-то смысле да, но вообще нет: были предложения +30%, но возникли основания немного повременить.



+30% это к чему? к гривневой зарплате 2013 года?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:56

  richbitch написав:
  Рыба-сом написав:
  richbitch написав:Как ваши дела кстати? Нашли новую работу?

В каком-то смысле да, но вообще нет: были предложения +30%, но возникли основания немного повременить.



+30% это к чему? к гривневой зарплате 2013 года?

Нет, конечно, зачем времена динозавров вспоминать? В грн к з/п по состоянию на январь (недавно, превентивно, +10% тута накинули). А вообще в грн от 2013 уже почти х2.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:11

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Стройки моментально не встанут, до конца года 28 000 квартир не сдадут как в 2017 но 20 000 сдадут. На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.

Стройки замедлятся и замедлится выброс квартир, поэтому эффект от этих метров может растянутся на годы.

Не надо гнать фуфел - "Стройки замедлятся и замедлится выброс квартир".
28 тыс. квартир ввели в эксплуатацию в 2017. При спросе на порядок меньше.
Навес квартир в сданых домах уже овер 50 тыс. единиц.
Вы тут своими баснями о грядущем сокращении предложения - НИКОГО НЕ НАДУРИТЕ!!!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:16

  Vlad442 написав:Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)

Опять ВРЁТЕ.
Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки.
Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя.
Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:29

  antonivs3 написав:
  baraka написав:новое дно КРЖН Киева
https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

за долгое время на редкость адекватная табличка с ценниками аренды.
особенно после аналитики домика.

Туфтогоны буит дорожальщики бомбер не любят - за то что он показывает динамику весьма приближённую к реальному положению дел.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:30

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)

Опять ВРЁТЕ.
Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки.
Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя.
Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.



ТАК это не работает
повторяя мантру надо обязательно прыгать вокруг костра и бить в бубен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:42

  Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину :mrgreen:

Я вам давал расчёты по навесу в 2015. Ваши проблемы что вы их "забыли".
По спросу - подтяните матчасть. Я давал инфо от застройщиков какой процент у них продавался до сдачи дома. Сейчас спрос в 2.5 -3 раза меньше по сравнению с до военнным.
Собирите "пазлы" и вам откроется. :wink:
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 06 кві, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:44

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Второй фактор то, что все эти метры выкуплены (и большей частью для себя)

Опять ВРЁТЕ.
Ориентировочно треть от проданых квартир - инвест сделки.
Фиксить лося будет кому и без продаж квартир купленых для себя.
Как бы вы не "крутили динамо" - готовые квартиры в новостройках в массе своей БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ.



ТАК это не работает
повторяя мантру надо обязательно прыгать вокруг костра и бить в бубен

Я правильно Вас понимаю - матра и танцы вокруг костра это к владу?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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