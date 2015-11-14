Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину
Я вам давал расчёты по навесу в 2015. Ваши проблемы что вы их "забыли". По спросу - подтяните матчасть. Я давал инфо от застройщиков какой процент у них продавался до сдачи дома. Сейчас спрос в 2.5 -3 раза меньше по сравнению с до военнным. Собирите и"пазлы" и вам откроется.
Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии. Туда же и ваши оценки спроса. Почти сотня пустующих высоток. Где они?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину
Я вам давал расчёты по навесу в 2015. Ваши проблемы что вы их "забыли". По спросу - подтяните матчасть. Я давал инфо от застройщиков какой процент у них продавался до сдачи дома. Сейчас спрос в 2.5 -3 раза меньше по сравнению с до военнным. Собирите и"пазлы" и вам откроется.
Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии. Туда же и ваши оценки спроса.
Мои оценки основывались на цифрах которые озвучивали участники рынка. Так что не надо ля-ля.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.
А в цихрах это сколько - за аренду в ЖК Вонючка 1к 38-40 м2 с жлоб ремонтом и мебелью из бубушатника 7 тыс. будут давать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.