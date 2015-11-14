Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:24

zahar_ написав: Faceless написав: Faceless написав: О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, какнесколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину



Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.

Туда же и ваши оценки спроса.

Почти сотня пустующих высоток. Где они? Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.Туда же и ваши оценки спроса.пустующих высоток. Где они?

Фейслес перестаньте манипулировать- "83 аркадовских 25-этажки," и "Почти сотня"

Основной навес он в ориентирочно в овер 650 домах введеных в эксплуатацию в Киеве с 2011 года.

Чем свежее дома тем больше квартир у них в навесе. Фейслес перестаньте манипулировать- "" и "Основной навес он в ориентирочно в овер 650 домах введеных в эксплуатацию в Киеве с 2011 года.Чем свежее дома тем больше квартир у них в навесе.

50 000 квартир на 650 домов это в среднем 77 пустых квартир на дом. Учитывая, что для домов, сданных в 2011-2013 таких квартир единицы на дом, ну пусть даже оставим по десятку, то на оставшиеся должно припадать более сотни пустых квартир на каждый. Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад.Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.К слову, если в той же Патриотике первые 4-5 месяцев после заселения действительно заселенность была крайне невысокой, то уже с шестого заселенность более половины, и растет, и спустя год вряд ли будет ниже 80-90% - а это ещё не значит, что оставшиеся квартиры не проданы. То есть даже на самый что ни на есть муравейник это менее сотни пустых квартир после года заселения, максимум, а по вашей теории это среднее число для домов, сданных за последние несколько лет, и цифра якобы прирастает сумасшедшими темпами.Вы так "досчитаетесь" до того, что к 2020 в Киеве районы-призраки должны будут стоять.Хотя кому я доказываю то?