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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:44

  zahar_ написав:
  Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину :mrgreen:

Я вам давал расчёты по навесу в 2015. Ваши проблемы что вы их "забыли".
По спросу - подтяните матчасть. Я давал инфо от застройщиков какой процент у них продавался до сдачи дома. Сейчас спрос в 2.5 -3 раза меньше по сравнению с до военнным.
Собирите и"пазлы" и вам откроется. :wink:

Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.
Туда же и ваши оценки спроса.
Почти сотня пустующих высоток. Где они?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:51

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину :mrgreen:

Я вам давал расчёты по навесу в 2015. Ваши проблемы что вы их "забыли".
По спросу - подтяните матчасть. Я давал инфо от застройщиков какой процент у них продавался до сдачи дома. Сейчас спрос в 2.5 -3 раза меньше по сравнению с до военнным.
Собирите и"пазлы" и вам откроется. :wink:

Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.
Туда же и ваши оценки спроса.

Мои оценки основывались на цифрах которые озвучивали участники рынка.
Так что не надо ля-ля.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:04

  Оранжевый-хит сезона написав:На фоне прекратившейся миграции, и депопуляции аренда провалится уже в июне этого года.

А в цихрах это сколько - за аренду в ЖК Вонючка 1к 38-40 м2 с жлоб ремонтом и мебелью из бубушатника 7 тыс. будут давать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:18

все ППЦ, zahar_у интернет подключили :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:23

  Faceless написав:
  Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину :mrgreen:


Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.
Туда же и ваши оценки спроса.
Почти сотня пустующих высоток. Где они?

Фейслес перестаньте манипулировать- "83 аркадовских 25-этажки," и "Почти сотня"
Основной навес он в ориентирочно в овер 650 домах введеных в эксплуатацию в Киеве с 2011 года.
Чем свежее дома тем больше квартир у них в навесе.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 06 кві, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:27

  Прохожий написав:все ППЦ, zahar_у интернет подключили :shock:
.
Ага. Одолжил денег и погасил задолженость перед провайдером. :wink:

А то я смотрю загонщики Аленей в бетон устроили тут шабаш - ДЕШЕВЕТЬ НЕ БУДЕТ БУИТ ДАРАЖАТЬ. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:
  Faceless написав:О, Захар уже "распоряжается" объемом спроса на РН - "назначил" его в 2800 квартир. Это вкупе с фантазией о навесе в 50 000 (это, на минуточку, как 83 аркадовских 25-этажки, несколько кварталов пустующих высоток) - при таком "спросе" навес получается за год увеличится более чем наполовину :mrgreen:


Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.
Туда же и ваши оценки спроса.
Почти сотня пустующих высоток. Где они?

Фейслес перестаньте манипулировать- "83 аркадовских 25-этажки," и "Почти сотня"
Основной навес он в ориентирочно в овер 650 домах введеных в эксплуатацию в Киеве с 2011 года.
Чем свежее дома тем больше квартир у них в навесе.


50 000 квартир на 650 домов это в среднем 77 пустых квартир на дом. Учитывая, что для домов, сданных в 2011-2013 таких квартир единицы на дом, ну пусть даже оставим по десятку, то на оставшиеся должно припадать более сотни пустых квартир на каждый. Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад.
Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.
К слову, если в той же Патриотике первые 4-5 месяцев после заселения действительно заселенность была крайне невысокой, то уже с шестого заселенность более половины, и растет, и спустя год вряд ли будет ниже 80-90% - а это ещё не значит, что оставшиеся квартиры не проданы. То есть даже на самый что ни на есть муравейник это менее сотни пустых квартир после года заселения, максимум, а по вашей теории это среднее число для домов, сданных за последние несколько лет, и цифра якобы прирастает сумасшедшими темпами.
Вы так "досчитаетесь" до того, что к 2020 в Киеве районы-призраки должны будут стоять.
Хотя кому я доказываю то? :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:33

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:я сдавал и донецким и луганским НЕжилую недвигу - это принципиально?

Да. Это принципиально разные случаи. Горе бизнесмены и простые работающие люди.

Разные случаи бывают.
Вести с полей.
Сдана комната в 3к 4 месяца назад. Женщина из Луганской области. Не кипишует водку не пьёт в театр ходит. Может этот случай исключение из правил?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад.
Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.

Нет, Захар не одинок в таких суждениях
У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.

видео тоже где-то есть из этого эфира
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:38

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1) 28 000 квартир пока абсолютный рекорд за всю историю и они уже сданы, и на подходе Эврики с Акцентами и варшавскими


Варшавский на ремонты с Июля, и в первых очередях там 90% для себя. В этом году они на рынок аренды не повлияют. Как впрочем и в следующем. До ввода Метро не повлияют.

Ну вы и гоните - "и в первых очередях там 90% для себя.".
В своё время Ярослава Чапко из СДС торахтела что процент инвест сделок в покупках 50%. А у столицы 90% куплены для себя. Не тулите горбатого -"в первых очередях там 90% для себя."
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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