Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад. Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.
Нет, Захар не одинок в таких суждениях У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.
видео тоже где-то есть из этого эфира
Квартиры у застройщиков на продаже - это все что вообще есть в прайсах, включая свежий воздух над котлованом. Там нигде не говорится о том, что это число квартир в сданных домах, как фантазирует Захар. Вот заходите вы в магазин, видите товар на прилавке. Совершенно очевидно, что он еще не продан, и это нормальная ситуация. Но ни у кого же не приходит в голову говорить о "навесе" овощей, круп и мяса в супермаркете.
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Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад. Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.
Нет, Захар не одинок в таких суждениях У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.
видео тоже где-то есть из этого эфира
Фейслес сейчас начнёт требовать справки от застройщиков с мокрой печатью о подтвердении у них навеса овер 50 тыс. квартир. Те теряйте на файслеса время - его мнение ноль для реальной картины рынка. А видео я выкладывал. Только фейслес тогда "потерялсо" с коментами. Уже и градоначальника не обсовёшь фантазёром.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.