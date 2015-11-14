Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад. Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.
Нет, Захар не одинок в таких суждениях У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.
видео тоже где-то есть из этого эфира
Квартиры у застройщиков на продаже - это все что вообще есть в прайсах, включая свежий воздух над котлованом. Там нигде не говорится о том, что это число квартир в сданных домах, как фантазирует Захар. Вот заходите вы в магазин, видите товар на прилавке. Совершенно очевидно, что он еще не продан, и это нормальная ситуация. Но ни у кого же не приходит в голову говорить о "навесе" овощей, круп и мяса в супермаркете.
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Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад. Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.
Нет, Захар не одинок в таких суждениях У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.
видео тоже где-то есть из этого эфира
Фейслес сейчас начнёт требовать справки от застройщиков с мокрой печатью о подтвердении у них навеса овер 50 тыс. квартир. Те теряйте на файслеса время - его мнение ноль для реальной картины рынка. А видео я выкладывал. Только фейслес тогда "потерялсо" с коментами. Уже и градоначальника не обсовёшь фантазёром.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Faceless написав:Квартиры у застройщиков на продаже - это все что вообще есть в прайсах, включая свежий воздух над котлованом. Там нигде не говорится о том, что это число квартир в сданных домах, как фантазирует Захар.Вот заходите вы в магазин, видите товар на прилавке. Совершенно очевидно, что он еще не продан, и это нормальная ситуация. Но ни у кого же не приходит в голову говорить о "навесе" овощей, круп и мяса в супермаркете.
Вы говорите очевидные вещи. Не далее как сегодня видел огромный НАВЕС колбас и прочего в магазине. #буитдешеветь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии. Туда же и ваши оценки спроса. Почти сотня пустующих высоток. Где они?
Фейслес перестаньте манипулировать- "83 аркадовских 25-этажки," и "Почти сотня" Основной навес он в ориентирочно в овер 650 домах введеных в эксплуатацию в Киеве с 2011 года. Чем свежее дома тем больше квартир у них в навесе.
Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.
Фейслес я приводил расчёты о которых вы "забыли". Я ДЕТАЛЬНО обосновал навес. Так что не свистите про - "Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах". Если Вам лично что-то невдомёк, то это совершенно не значит, что того что вам лично невдомёк не может быть в РЕАЛЬНОСТИ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Гы. Збыговысько "доберманов" увеличивается. Беру тайм-аут для променада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В этом году в Киеве построят сразу 11 новых торгово-развлекательных центров!
На этот год в столице Украины заявлен ввод в эксплуатацию 11 торговых центров общей площадью более 500 000 кв. м.: 1. ТЦ Smart Plaza Polytech - уже открылся. 2. ТЦ Rive Gauche (1 фаза). Месторасположение: Киев, ул. Здолбуновская. Арендопригодная площадь: 30 000 кв. мэ Девелопер: Иммошан Украина. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I квартал 2018 года. 3. ТРЦ Smart Plaza Obolon. Месторасположение: Киев, ул. Маршала Тимошенко, 21. Арендопригодная площадь: 12 000 кв. м. Девелопер: Ukrainian Development Partners (UDP). Заявленный срок ввода в эксплуатацию: III квартал 2018 года. 4. Ритейл Парк Петровка (1 фаза). Месторасположение: Киев, пр. Бандеры. Арендопригодная площадь: 12 000 кв. м. Девелопер: Иммошан Украина. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: II квартал 2018 года. 5. ТЦ Good Life. Месторасположение: Киев, ул. Иоанна Павла ІІ, 5. Арендопригодная площадь: 7500 кв. м. Девелопер: Новопечерский Посад. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: II квартал 2018 года. 6. ТРЦ River Mall - крупнейший ТРЦ на левом берегу Киева. Месторасположение: Киев, Днепровская набережная, 10-14. Арендопригодная площадь: 59 682 кв. м. Девелопер: Вільна Україна. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: III квартал 2018 года. 7. ТРЦ Апрель (II фаза). Месторасположение: Киев, пр-т Леся Курбаса. Арендопригодная площадь: 24 000 кв. м. Девелопер: Апрель Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года. 8. ТРЦ Retroville. Месторасположение: Киев, пр. Правды. Арендопригодная площадь: 80 718 кв. м. Девелопер: Stolitsa Group. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года. 9. Ocean Mall. Месторасположение: Киев, ул. Антоновича. Арендопригодная площадь: 75 000 кв. м. Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года. 10. Blockbuster Mall. Месторасположение: Киев, пр. Бандеры. Арендопригодная площадь: 135 000 кв. м. Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года. 11. ТРЦ Respublika. Месторасположение: Киев, ул. Кольцевая Дорога, 1А. Арендопригодная площадь: 135 000 кв. м. Девелопер: К.А.Н. Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: конец 2018 года. Готовность объекта - 98%.
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