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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:40

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад.
Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.

Нет, Захар не одинок в таких суждениях
У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.

видео тоже где-то есть из этого эфира

Квартиры у застройщиков на продаже - это все что вообще есть в прайсах, включая свежий воздух над котлованом. Там нигде не говорится о том, что это число квартир в сданных домах, как фантазирует Захар.
Вот заходите вы в магазин, видите товар на прилавке. Совершенно очевидно, что он еще не продан, и это нормальная ситуация. Но ни у кого же не приходит в голову говорить о "навесе" овощей, круп и мяса в супермаркете. :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:43

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Это в буквальном смысле целые пустые этажи у домов, заселенных не год и не два назад.
Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.

Нет, Захар не одинок в таких суждениях
У него есть единомышленник:
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.

видео тоже где-то есть из этого эфира

Фейслес сейчас начнёт требовать справки от застройщиков с мокрой печатью о подтвердении у них навеса овер 50 тыс. квартир.
Те теряйте на файслеса время - его мнение ноль для реальной картины рынка.
А видео я выкладывал. Только фейслес тогда "потерялсо" с коментами. Уже и градоначальника не обсовёшь фантазёром.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Квартиры у застройщиков на продаже - это все что вообще есть в прайсах, включая свежий воздух над котлованом. Там нигде не говорится о том, что это число квартир в сданных домах, как фантазирует Захар.Вот заходите вы в магазин, видите товар на прилавке. Совершенно очевидно, что он еще не продан, и это нормальная ситуация. Но ни у кого же не приходит в голову говорить о "навесе" овощей, круп и мяса в супермаркете.

Вы говорите очевидные вещи.
Не далее как сегодня видел огромный НАВЕС колбас и прочего в магазине.
#буитдешеветь! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:56

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:]

Я не "забыл". Я и не думал запоминать чепуху и ваши фантазии.
Туда же и ваши оценки спроса.
Почти сотня пустующих высоток. Где они?

Фейслес перестаньте манипулировать- "83 аркадовских 25-этажки," и "Почти сотня"
Основной навес он в ориентирочно в овер 650 домах введеных в эксплуатацию в Киеве с 2011 года.
Чем свежее дома тем больше квартир у них в навесе.


Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах.

Фейслес я приводил расчёты о которых вы "забыли". Я ДЕТАЛЬНО обосновал навес. Так что не свистите про - "Это горячечный бред, это понятно любому адекватному человеку. Вы один тут толкаете такую чушь, не потрудившись хотя бы вдуматься о озвучиваемых вами числах".
Если Вам лично что-то невдомёк, то это совершенно не значит, что того что вам лично невдомёк не может быть в РЕАЛЬНОСТИ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Если Вам лично что-то невдомёк, то это совершенно не значит, что того что вам лично невдомёк не может быть в РЕАЛЬНОСТИ.

прям по старине Фрейду :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

захар - ты шизофреник и у тебя сезонное обострение?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:06

Гы. Збыговысько "доберманов" увеличивается.
Беру тайм-аут для променада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В этом году в Киеве построят сразу 11 новых торгово-развлекательных центров!

На этот год в столице Украины заявлен ввод в эксплуатацию 11 торговых центров общей площадью более 500 000 кв. м.:
1. ТЦ Smart Plaza Polytech - уже открылся.
2. ТЦ Rive Gauche (1 фаза). Месторасположение: Киев, ул. Здолбуновская. Арендопригодная площадь: 30 000 кв. мэ Девелопер: Иммошан Украина. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I квартал 2018 года.
3. ТРЦ Smart Plaza Obolon. Месторасположение: Киев, ул. Маршала Тимошенко, 21. Арендопригодная площадь: 12 000 кв. м. Девелопер: Ukrainian Development Partners (UDP). Заявленный срок ввода в эксплуатацию: III квартал 2018 года.
4. Ритейл Парк Петровка (1 фаза). Месторасположение: Киев, пр. Бандеры. Арендопригодная площадь: 12 000 кв. м. Девелопер: Иммошан Украина. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: II квартал 2018 года.
5. ТЦ Good Life. Месторасположение: Киев, ул. Иоанна Павла ІІ, 5. Арендопригодная площадь: 7500 кв. м. Девелопер: Новопечерский Посад. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: II квартал 2018 года.
6. ТРЦ River Mall - крупнейший ТРЦ на левом берегу Киева. Месторасположение: Киев, Днепровская набережная, 10-14. Арендопригодная площадь: 59 682 кв. м. Девелопер: Вільна Україна. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: III квартал 2018 года.
7. ТРЦ Апрель (II фаза). Месторасположение: Киев, пр-т Леся Курбаса. Арендопригодная площадь: 24 000 кв. м.
Девелопер: Апрель Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
8. ТРЦ Retroville. Месторасположение: Киев, пр. Правды.
Арендопригодная площадь: 80 718 кв. м. Девелопер: Stolitsa Group. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
9. Ocean Mall. Месторасположение: Киев, ул. Антоновича.
Арендопригодная площадь: 75 000 кв. м. Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
10. Blockbuster Mall. Месторасположение: Киев, пр. Бандеры. Арендопригодная площадь: 135 000 кв. м. Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
11. ТРЦ Respublika. Месторасположение: Киев, ул. Кольцевая Дорога, 1А. Арендопригодная площадь: 135 000 кв. м. Девелопер: К.А.Н. Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: конец 2018 года. Готовность объекта - 98%.
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Оранжевый-хит сезона
Где же они сколько продавцов наберут? И так по всем супермаркетам поиск персонала не прекращается
antey1969
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