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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:08
antey1969 написав:Оранжевый-хит сезона
Где же они сколько продавцов наберут? И так по всем супермаркетам поиск персонала не прекращается
снизят аренду и повысят зарплаты
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:55
Оранжевый-хит сезона написав:
В этом году в Киеве построят сразу 11 новых торгово-развлекательных центров!
8. ТРЦ Retroville. Месторасположение: Киев, пр. Правды.
Арендопригодная площадь: 80 718 кв. м. Девелопер: Stolitsa Group. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
11. ТРЦ Respublika. Месторасположение: Киев, ул. Кольцевая Дорога, 1А. Арендопригодная площадь: 135 000 кв. м. Девелопер: К.А.Н. Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: конец 2018 года. Готовность объекта - 98%.
Эти в этом году не откроются.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:58
Рыба-сом написав:
А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.
Материалы сейчас у всех везде одинаковые.
На мокром фасаде гореть нечему.
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Alex6
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:51
о состоянии цен
Америки , конечно, никому не открою.
На днях посетил ЖК Женева, смотрел несколько квартир, от 850 долл за метр на 3 этаже до 1000 на 13-м. Трёшки. Что сказать... стен нет. То что внутри, светится насквозь, пеноблок с щелями на стыке. Лепить на такое шумоизоляцию? Глупо.
когда в соседней квартире строители передвинули козёл слышно было так, как будто стены нет. Из кирпича-только стены санузлов. Кладка похабная, кирпич-бракованный. пол местами неровный.
Продаётся, как я и ожидал, интересно: продаёт физлицо, инвестор,7000 грн за метр-официальная цена облигаций, которые меняются на квартиру. Остальное-баксами физлицу, просто под расписку. Открытие счёта в ценных бумагах, нотариус, плата торговцу ЦБ-500 баксов и , та-дам, 5% хочет риелтор
100 000 бакинских с торгом за самую лучшую квартиру.
На волне настроя зашёл в неподалёку стоящий L-квартал, к которому относился еще более скептически из-за дороги и взаимнонеудачного расположения домов. Лучше в нем качество строительства, вид и фасад, есть своя котельная, вид на неё из окна-"прекрасен". Место, двор, виды на промзону, цена-хуже. 28500-29200-30000 грн. за метр, со скидкой. Цена с НДС, продаёт застройщик, платится полная сумма ему, без дробления, как в первом случае.
Впечатления: на кого эти объекты с такими ценами рассчитаны??? в L-квартале трёшки есть, не проблема
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:59
Serg-ik написав:
о состоянии цен
Америки , конечно, никому не открою.
На днях посетил ЖК Женева, смотрел несколько квартир, от 850 долл за метр на 3 этаже до 1000 на 13-м. Трёшки. Что сказать... стен нет. То что внутри, светится насквозь, пеноблок с щелями на стыке. Лепить на такое шумоизоляцию? Глупо.
когда в соседней квартире строители передвинули козёл слышно было так, как будто стены нет. Из кирпича-только стены санузлов. Кладка похабная, кирпич-бракованный. пол местами неровный.
Продаётся, как я и ожидал, интересно: продаёт физлицо, инвестор,7000 грн за метр-официальная цена облигаций, которые меняются на квартиру. Остальное-баксами физлицу, просто под расписку. Открытие счёта в ценных бумагах, нотариус, плата торговцу ЦБ-500 баксов и , та-дам, 5% хочет риелтор
100 000 бакинских с торгом за самую лучшую квартиру.
На волне настроя зашёл в неподалёку стоящий L-квартал, к которому относился еще более скептически из-за дороги и взаимнонеудачного расположения домов. Лучше в нем качество строительства, вид и фасад, есть своя котельная, вид на неё из окна-"прекрасен". Место, двор, виды на промзону, цена-хуже. 28500-29200-30000 грн. за метр, со скидкой. Цена с НДС, продаёт застройщик, платится полная сумма ему, без дробления, как в первом случае.
Впечатления: на кого эти объекты с такими ценами рассчитаны??? в L-квартале трёшки есть, не проблема
Физлицо Светлана Петровна?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:15
Оранжевый-хит сезона не спрашивал
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:22
Serg-ik написав:Оранжевый-хит сезона
не спрашивал
это квартиры от подрядчика
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Оранжевый-хит сезона
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