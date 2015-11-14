RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:08

  antey1969 написав:Оранжевый-хит сезона
Где же они сколько продавцов наберут? И так по всем супермаркетам поиск персонала не прекращается

снизят аренду и повысят зарплаты
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18355
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:55

  Оранжевый-хит сезона написав:В этом году в Киеве построят сразу 11 новых торгово-развлекательных центров!

8. ТРЦ Retroville. Месторасположение: Киев, пр. Правды.
Арендопригодная площадь: 80 718 кв. м. Девелопер: Stolitsa Group. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
11. ТРЦ Respublika. Месторасположение: Киев, ул. Кольцевая Дорога, 1А. Арендопригодная площадь: 135 000 кв. м. Девелопер: К.А.Н. Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: конец 2018 года. Готовность объекта - 98%.


Эти в этом году не откроются.
Alex6
 
Повідомлень: 317
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:А теперь предлагаю представить подобную ситуацию, но уже в 25-этажках Патриотики или Варшавского с овер 11 квартирами на этаже, где при строительстве сэкономлено на всём, что можно.


Материалы сейчас у всех везде одинаковые.
На мокром фасаде гореть нечему.
Alex6
 
Повідомлень: 317
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:51

о состоянии цен
Америки , конечно, никому не открою.
На днях посетил ЖК Женева, смотрел несколько квартир, от 850 долл за метр на 3 этаже до 1000 на 13-м. Трёшки. Что сказать... стен нет. То что внутри, светится насквозь, пеноблок с щелями на стыке. Лепить на такое шумоизоляцию? Глупо.
когда в соседней квартире строители передвинули козёл слышно было так, как будто стены нет. Из кирпича-только стены санузлов. Кладка похабная, кирпич-бракованный. пол местами неровный.
Продаётся, как я и ожидал, интересно: продаёт физлицо, инвестор,7000 грн за метр-официальная цена облигаций, которые меняются на квартиру. Остальное-баксами физлицу, просто под расписку. Открытие счёта в ценных бумагах, нотариус, плата торговцу ЦБ-500 баксов и , та-дам, 5% хочет риелтор :mrgreen:
100 000 бакинских с торгом за самую лучшую квартиру. :shock:

На волне настроя зашёл в неподалёку стоящий L-квартал, к которому относился еще более скептически из-за дороги и взаимнонеудачного расположения домов. Лучше в нем качество строительства, вид и фасад, есть своя котельная, вид на неё из окна-"прекрасен". Место, двор, виды на промзону, цена-хуже. 28500-29200-30000 грн. за метр, со скидкой. Цена с НДС, продаёт застройщик, платится полная сумма ему, без дробления, как в первом случае.
Впечатления: на кого эти объекты с такими ценами рассчитаны??? в L-квартале трёшки есть, не проблема
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7791
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:59

  Serg-ik написав:о состоянии цен
Америки , конечно, никому не открою.
На днях посетил ЖК Женева, смотрел несколько квартир, от 850 долл за метр на 3 этаже до 1000 на 13-м. Трёшки. Что сказать... стен нет. То что внутри, светится насквозь, пеноблок с щелями на стыке. Лепить на такое шумоизоляцию? Глупо.
когда в соседней квартире строители передвинули козёл слышно было так, как будто стены нет. Из кирпича-только стены санузлов. Кладка похабная, кирпич-бракованный. пол местами неровный.
Продаётся, как я и ожидал, интересно: продаёт физлицо, инвестор,7000 грн за метр-официальная цена облигаций, которые меняются на квартиру. Остальное-баксами физлицу, просто под расписку. Открытие счёта в ценных бумагах, нотариус, плата торговцу ЦБ-500 баксов и , та-дам, 5% хочет риелтор :mrgreen:
100 000 бакинских с торгом за самую лучшую квартиру. :shock:

На волне настроя зашёл в неподалёку стоящий L-квартал, к которому относился еще более скептически из-за дороги и взаимнонеудачного расположения домов. Лучше в нем качество строительства, вид и фасад, есть своя котельная, вид на неё из окна-"прекрасен". Место, двор, виды на промзону, цена-хуже. 28500-29200-30000 грн. за метр, со скидкой. Цена с НДС, продаёт застройщик, платится полная сумма ему, без дробления, как в первом случае.
Впечатления: на кого эти объекты с такими ценами рассчитаны??? в L-квартале трёшки есть, не проблема

Физлицо Светлана Петровна?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18355
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:15

Оранжевый-хит сезона не спрашивал
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7791
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 792793794795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1053, 1054, 1055
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10542 1914283
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:54
Прохожий
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5709)
06.04.2018 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.