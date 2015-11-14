Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:51

о состоянии ценАмерики , конечно, никому не открою.На днях посетил ЖК Женева, смотрел несколько квартир, от 850 долл за метр на 3 этаже до 1000 на 13-м. Трёшки. Что сказать... стен нет. То что внутри, светится насквозь, пеноблок с щелями на стыке. Лепить на такое шумоизоляцию? Глупо.когда в соседней квартире строители передвинули козёл слышно было так, как будто стены нет. Из кирпича-только стены санузлов. Кладка похабная, кирпич-бракованный. пол местами неровный.Продаётся, как я и ожидал, интересно: продаёт физлицо, инвестор,7000 грн за метр-официальная цена облигаций, которые меняются на квартиру. Остальное-баксами физлицу, просто под расписку. Открытие счёта в ценных бумагах, нотариус, плата торговцу ЦБ-500 баксов и , та-дам, 5% хочет риелтор100 000 бакинских с торгом за самую лучшую квартиру.На волне настроя зашёл в неподалёку стоящий L-квартал, к которому относился еще более скептически из-за дороги и взаимнонеудачного расположения домов. Лучше в нем качество строительства, вид и фасад, есть своя котельная, вид на неё из окна-"прекрасен". Место, двор, виды на промзону, цена-хуже. 28500-29200-30000 грн. за метр, со скидкой. Цена с НДС, продаёт застройщик, платится полная сумма ему, без дробления, как в первом случае.Впечатления: на кого эти объекты с такими ценами рассчитаны??? в L-квартале трёшки есть, не проблема