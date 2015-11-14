снизят аренду и повысят зарплаты
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:08
снизят аренду и повысят зарплаты
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:55
Эти в этом году не откроются.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:51
о состоянии цен
Америки , конечно, никому не открою.
На днях посетил ЖК Женева, смотрел несколько квартир, от 850 долл за метр на 3 этаже до 1000 на 13-м. Трёшки. Что сказать... стен нет. То что внутри, светится насквозь, пеноблок с щелями на стыке. Лепить на такое шумоизоляцию? Глупо.
когда в соседней квартире строители передвинули козёл слышно было так, как будто стены нет. Из кирпича-только стены санузлов. Кладка похабная, кирпич-бракованный. пол местами неровный.
Продаётся, как я и ожидал, интересно: продаёт физлицо, инвестор,7000 грн за метр-официальная цена облигаций, которые меняются на квартиру. Остальное-баксами физлицу, просто под расписку. Открытие счёта в ценных бумагах, нотариус, плата торговцу ЦБ-500 баксов и , та-дам, 5% хочет риелтор
100 000 бакинских с торгом за самую лучшую квартиру.
На волне настроя зашёл в неподалёку стоящий L-квартал, к которому относился еще более скептически из-за дороги и взаимнонеудачного расположения домов. Лучше в нем качество строительства, вид и фасад, есть своя котельная, вид на неё из окна-"прекрасен". Место, двор, виды на промзону, цена-хуже. 28500-29200-30000 грн. за метр, со скидкой. Цена с НДС, продаёт застройщик, платится полная сумма ему, без дробления, как в первом случае.
Впечатления: на кого эти объекты с такими ценами рассчитаны??? в L-квартале трёшки есть, не проблема
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:15
Оранжевый-хит сезона не спрашивал
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:22
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:35
Прочитайте стартовую новость. Краткое содержание: в комплексе, заслуженно носящем в названии слово VIP (и который Первый пару лет назад называл одним из лучших в городе), пожар в одном из лифтов превратился в реальное ЧП, к которому обслуживающая контора (это Вам не бюджетный ЖЭК или полуголодное ОСББ в экономе) оказалась абсолютно не готова.
Теперь представьте, как в аналогичной ситуации жители 25-этажки (по 11 или сколько там квартир на этаже) в панике ночью пытаются спуститься по незадымляемой (той, на которую вход через балкончики) лестнице: блуждание по длинным коридорам в дыму, толчея в дверях на лестницу и самой лестнице и т.п.
Мне страшно это представить в БПСе, где всего 8 квартир на этаже и 16 этажей, т.е. лишь до последних 6 теоретически пожарная лестница не достаёт.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:43
понятное дело.
тёлки, сидящие по-блату, селфят силиконы, а конторы собирают бабло.
третьего не дано.
в такой ситуации некогда думать о безопасности.
ведь даже посадить толком некого. в кого ни плюнь - затянут время и, в итоге, откупят.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:58
CDS показывает "дулю" владу и брехливому домику - за 2017 падение составило 6.2%
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:10
Прикол в том что Парк авеню VIP ещё не сдан и не заселён Что то напутали журналисты.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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