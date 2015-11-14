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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:12
Главная тенденция этого года, что не открываются продажи в новых обьектах. Старые ещё плохо распроданны. Но для весны это хорошо, в спокойном режиме достроят и заселят то что сейчас в состоянии 30%+
А вот у Республики и Файна тауна плохие перспективы.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:15
По демографии этот год будет самым плохим. Под выборы опять начнут стимулировать помощь при рождении и т.д.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:31
Этот год переломится парадигма ПОХа, зря Трибека радуется, после запуска Эврики и других домов в Голосеевском районе, ПОХ перестанет котироваться в принципе.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:41
А вообще по КРЖН есть несколько точек которые дадут понимание куда мы идём. Это конец мая, конец августа и конец октября.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:41
Рыба-сом написав:
Прочитайте стартовую новость. Краткое содержание: в комплексе, заслуженно носящем в названии слово VIP (и который Первый пару лет назад называл одним из лучших в городе), пожар в одном из лифтов превратился в реальное ЧП, к которому обслуживающая контора (это Вам не бюджетный ЖЭК или полуголодное ОСББ в экономе) оказалась абсолютно не готова.
Теперь представьте, как в аналогичной ситуации жители 25-этажки (по 11 или сколько там квартир на этаже) в панике ночью пытаются спуститься по незадымляемой (той, на которую вход через балкончики) лестнице: блуждание по длинным коридорам в дыму, толчея в дверях на лестницу и самой лестнице и т.п.
Мне страшно это представить в БПСе, где всего 8 квартир на этаже и 16 этажей, т.е. лишь до последних 6 теоретически пожарная лестница не достаёт.
Представил такую ситуацию у себя, свечка 25 этажей, постройке 10 лет.
Горела скорее всего проводка в шахте лифта, видимо замыкание. В самом лифте гореть нечему. Проблема была только в дыму. Возможно ситуация вообще бы прошла незамеченной если бы не подняли панику. Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.
Обслуживающая контора вообще не может быть готова к таким ситуациям. В чем должна заключаться эта готовность ?
Откуда дым на незадымляемой лестнице ?
У нас кстати есть еще специальный сквозной противопожарный лифт который должен включиться при пожарной тревоге, правда сильно в этом сомневаюсь.
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Alex6
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:45
Alex6 написав:
Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.
вы это серьёзно?
такие потом прыгают с балконов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:48
Оранжевый-хит сезона написав:
Главная тенденция этого года, что не открываются продажи в новых обьектах. Старые ещё плохо распроданны. Но для весны это хорошо, в спокойном режиме достроят и заселят то что сейчас в состоянии 30%+
А вот у Республики и Файна тауна плохие перспективы.
Просто КАН из за жадности не дает заработать инвесторам продавая сразу по цене готового, но в итоге эта маржа тупо уходит маркетологам-рекламщикам.
У Аркады проблем с продажами нет. А они уже успели запустить 2 или 3 дома в этом году.
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Alex6
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:51
Yuri_T написав: Alex6 написав:
Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.
вы это серьёзно?
такие потом прыгают с балконов.
Если горит внутри дома, то огонь в квартиру не попадет. Это не ТРЦ.
Если горит в самой квартире или фасад - естественно эвакуируемся.
В пожаре погибают чаще всего от дыма. Бежать целенаправленно в дым в толпу в панику не разумно.
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Alex6
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:59
Alex6 написав: Yuri_T написав: Alex6 написав:
Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.
вы это серьёзно?
такие потом прыгают с балконов.
Если горит внутри дома, то огонь в квартиру не попадет. Это не ТРЦ.
Если горит в самой квартире или фасад - естественно эвакуируемся.
если вы в квартире, и вдруг пошел дым, откуда вы можете знать, что именно происходит?
чаты вайбера и прочая коммуникация, конечно, имеет место быть.
но вы им готовы в такой момент доверять? особенно когда с вами рядом дети?
естественное желание - покинуть горящий дом (о том, что "горит", подумают 9 из 10 человек), а не оставаться на верхних этажах фактически в мышеловке.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:00
Оранжевый-хит сезона написав:
Главная тенденция этого года, что не открываются продажи в новых обьектах. Старые ещё плохо распроданны. Но для весны это хорошо, в спокойном режиме достроят и заселят то что сейчас в состоянии 30%+
А вот у Республики и Файна тауна плохие перспективы.
Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились. Обвал начался с осени 2017.
Очень хорошим периодом был 2016 - первая половина 2017.
Возможные причины:
1.Заканчивается перетекание депозитов в кирпич.
2. Выросли издержки строительства и выгоднее стало смотреть готовые и недостроенные частные дома.
п.2 слабовероятен т.к. нет роста цен и спроса.
ПС. Дилеры и импортеры без особого успеха пытаются расшевелить рынок невиданными акциями...
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UA
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