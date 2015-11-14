Прочитайте стартовую новость. Краткое содержание: в комплексе, заслуженно носящем в названии слово VIP (и который Первый пару лет назад называл одним из лучших в городе), пожар в одном из лифтов превратился в реальное ЧП, к которому обслуживающая контора (это Вам не бюджетный ЖЭК или полуголодное ОСББ в экономе) оказалась абсолютно не готова.Теперь представьте, как в аналогичной ситуации жители 25-этажки (по 11 или сколько там квартир на этаже) в панике ночью пытаются спуститься по незадымляемой (той, на которую вход через балкончики) лестнице: блуждание по длинным коридорам в дыму, толчея в дверях на лестницу и самой лестнице и т.п.Мне страшно это представить в БПСе, где всего 8 квартир на этаже и 16 этажей, т.е. лишь до последних 6 теоретически пожарная лестница не достаёт.